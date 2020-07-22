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11:12 (мск), источник: RNS

Зеленский рассказал о своем разговоре с луцким террористом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с захватчиком автобуса с пассажирами в городе Луцке Максимом Кривошем до его задержания.

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«Мы с ним говорили 7−10 минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг: он отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого не существует, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит три человека, и я после этого запишу видео», — рассказал Зеленский.

Видео
Захватчик автобуса в Луцке задержан, заложники освобождены

Кривош, в числе прочего, требовал от президента разместить видеозапись, на которой глава государства должен был призвать всех посмотреть фильм «Земляне» 2005 года. По словам Зеленского, он договорился с захватчиком о том, что спустя полчаса после выхода видео тот должен выпустить всех людей.

«Примерно так и произошло. 30−40 минут — и он отпустил заложников. И для меня все это очевидно. Это очевидные для меня шаги. Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то… Я с такими принципами живу, жил и буду жить. Поэтому имеем результат. Результат — все живы», — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что в течение девяти часов с захватившим заложников говорили все, от психологов до переговорщиков, но тот желал только выполнения своих требований. Зеленскому сообщили, что злоумышленник говорит со всеми не больше 10−15 секунд, после чего бросает трубкой.

Новость
Кто и почему устроил теракт на западе Украины

Украинский лидер подчеркнул, что представители власти борются не за рейтинги, а за жизнь. По его словам, жизнь является для него самой главной ценностью.

Днем 21 июля начальник полиции Волынской области Юрий Крошко сообщил, что неизвестный мужчина захватил автобус в Луцке. По его словам, захватчик был вооружен и при себе у него была взрывчатка.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 147 УК Украины (захват заложников). Правоохранительные органы установили личность злоумышленника: это уроженец России, который сейчас является гражданином Украины. Он родился в 1975 году. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко, сообщив у себя в Facebook, что мужчина разрешил полиции принести заложникам воду спустя 9 часов, назвал его Максимом Кривошем.

Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала захват автобуса с заложниками в западноукраинском Луцке как теракт. Как сообщал портал «Общественный», в полиции установили, что на своей странице в соцсетях захватчик объяснил свои действия фразой «недовольство системой в Украине».

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