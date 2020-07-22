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12:46 (мск), источник: Интерфакс

Дело Михаила Ефремова поступило в суд

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU — Уголовное дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова поступило в Пресненский суд Москвы, подтвердили в пресс-службе суда.

Источник: Агентство «Москва»

14 июля актер завершил изучение материалов дела, 20 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение.

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Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова передано в суд

Ефремову вменяют п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки. Водитель грузовика Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в институте Склифосовского в ту же ночь. По версии следствия, актер был пьян и под наркотиками.

Ефремов стал фигурантом уголовного дела о пьяном ДТП с летальным исходом, а после проведения наркологической экспертизы — свидетелем по делу о сбыте наркотиков. Он находится под домашним арестом. Он говорил, что признает вину и готов помочь семье погибшего. Семья его извинения не приняла.

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