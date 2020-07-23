СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого в самопровозглашенной Донецкой народной республике обвиняют в убийстве бывшего главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц» (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Ему также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В мае прошлого года глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства Захарченко. «Установлена схема операции в плане ее подготовки и реализации. Установлена схема перемещения элементов взрывных устройств. Также есть понимание, как инструктировались исполнители», — говорил он.
Как отмечал Пушилин, среди заказчиков были «очень высокопоставленные» граждане Украины, а также граждане других стран, которые, по его утверждению, оказывали поддержку Киеву. Тогда конкретные фамилии Пушилин назвать отказался.
Спустя месяц в СМИ появились имена людей, причастных к убийству Захарченко, среди которых было и имя Андрея Байдалы. В сюжете телеканала «Россия 1» анонимный спикер указал, что прозвище мужчины Швед, он является агентом украинских спецслужб и причастен к терактам в Донбассе. Вместе с ним в качестве организаторов убийства экс-главы ДНР назывались помощник начальника пятого отдела СБУ Сергей Моторин, сотрудники Владислав Долговяз и Андрей Мушта.
Позже Байдалу связывало с гибелью Захарченко МВД ДНР. По данным полиции самопровозглашенной республики, он работал в пятом управлении департамента контрразведки (ДКР) Службы безопасности Украины и лично отдавал приказы совершать убийства на ее территории.
Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Руководство ДНР, а также российские власти заявляли, что теракт и гибель Захарченко — дело рук спецслужб Украины.