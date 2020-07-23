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00:35 (мск), источник: РБК

СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко

Речь идет о бывшем сотруднике пятого управления департамента контрразведки СБУ Андрее Байдале. В ДНР его считают причастным к убийству Александра Захарченко, но у киевских силовиков к нему вопросы по другому поводу.

Источник: AP 2020

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого в самопровозглашенной Донецкой народной республике обвиняют в убийстве бывшего главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ведомства.

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Следователи сообщили мужчине о подозрении по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц» (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Ему также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В мае прошлого года глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства Захарченко. «Установлена схема операции в плане ее подготовки и реализации. Установлена схема перемещения элементов взрывных устройств. Также есть понимание, как инструктировались исполнители», — говорил он.

Как отмечал Пушилин, среди заказчиков были «очень высокопоставленные» граждане Украины, а также граждане других стран, которые, по его утверждению, оказывали поддержку Киеву. Тогда конкретные фамилии Пушилин назвать отказался.

Спустя месяц в СМИ появились имена людей, причастных к убийству Захарченко, среди которых было и имя Андрея Байдалы. В сюжете телеканала «Россия 1» анонимный спикер указал, что прозвище мужчины Швед, он является агентом украинских спецслужб и причастен к терактам в Донбассе. Вместе с ним в качестве организаторов убийства экс-главы ДНР назывались помощник начальника пятого отдела СБУ Сергей Моторин, сотрудники Владислав Долговяз и Андрей Мушта.

Позже Байдалу связывало с гибелью Захарченко МВД ДНР. По данным полиции самопровозглашенной республики, он работал в пятом управлении департамента контрразведки (ДКР) Службы безопасности Украины и лично отдавал приказы совершать убийства на ее территории.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Руководство ДНР, а также российские власти заявляли, что теракт и гибель Захарченко — дело рук спецслужб Украины.

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