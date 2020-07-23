01:52 (мск), источник: ТАСС
В Бразилии за сутки выявили 67,8 тыс. заболевших COVID-19. Это максимум с начала эпидемии
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 2 227 514.
Это самый высокий показатель суточного прироста числа инфицированных с начала эпидемии в стране. Предыдущий рекорд, 54 771 новый случай за сутки, был установлен 19 июня. Рекордные 16 777 новых случаев заражения были зафиксированы в ставшем эпицентром эпидемии в Бразилии штате
Согласно сводке Минздрава, число смертей в результате заражения инфекцией выросло на 1 284, до 82 771. Выздоровели 1 532 138 пациентов, 612 605 являются активными носителями вируса. На 100 тыс. населения страны приходится 1 060 инфицированных и 39 летальных исходов.
По итогам предыдущей недели эпидемиологического календаря Бразилии (
Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с числом инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве Бразилии ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.