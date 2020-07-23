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01:52 (мск), источник: ТАСС

В Бразилии за сутки выявили 67,8 тыс. заболевших COVID-19. Это максимум с начала эпидемии

Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 2 227 514.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:34 MSK, 23.07
Инфицировано789 190+5 862
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
9.0722.07
Скончалось12 745+165
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
9.0722.07
Выздоровело572 053+9 669
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
9.0722.07
Инфицировано15 056 149+220 679
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
9.0722.07
Скончалось619 784+6 074
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
9.0722.07
Выздоровело8 557 991+133 121
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
9.0722.07
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Источник: AP 2020

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 июля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за сутки увеличилось на 67 860, до 2 227 514. Об этом говорится в обновленной в среду вечером сводке Минздрава южноамериканской республики.

Это самый высокий показатель суточного прироста числа инфицированных с начала эпидемии в стране. Предыдущий рекорд, 54 771 новый случай за сутки, был установлен 19 июня. Рекордные 16 777 новых случаев заражения были зафиксированы в ставшем эпицентром эпидемии в Бразилии штате Сан-Паулу, где на протяжении последней недели в среднем регистрировалось порядка 6,6 тыс. положительных результатов исследований на коронавирус ежедневно.

Согласно сводке Минздрава, число смертей в результате заражения инфекцией выросло на 1 284, до 82 771. Выздоровели 1 532 138 пациентов, 612 605 являются активными носителями вируса. На 100 тыс. населения страны приходится 1 060 инфицированных и 39 летальных исходов.

По итогам предыдущей недели эпидемиологического календаря Бразилии (12—18 июня) Минздрав впервые зафиксировал снижение числа новых инфицированных с начала эпидемии. При этом среднее количество смертей от последствий заражения коронавирусом продолжало оставаться стабильно высоким. На протяжении последних восьми недель этот показатель находился в районе отметки 1 тыс. человек в день и выше.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с числом инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве Бразилии ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.

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