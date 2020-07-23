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11:58 (мск), источник: Коммерсантъ

СКР объявил в международный розыск еще одного фигуранта дела Абызова

Следствие попросило заочно арестовать еще одного фигуранта дела экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова — Андрея Титаренко.

Источник: Агентство «Москва»

Он обвиняется в легализации денег, участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 174.1, ч. 4, пп. а, б; ст. 159, ч. 4; ст. 210, ч. 2; ст. 289 УК РФ), следует из карточки дела.

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«Согласно данным следствия, он проходит по делу Абызова и объявлен в международный розыск», — сказала гпресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова (цитата по ТАСС).

Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Его обвинили в особо крупном мошенничестве — хищении 4 млрд руб. Затем в деле появились статьи об организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), незаконном участии в предпринимательской деятельности и отмывании денег (ст. 289 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, Михаил Абызов вместе с соучастниками похитил около 4 млрд руб. средств компаний СИБЭКО и РЭС. СКР считает, что они тем самым поставили под угрозу надежность функционирования генерирующего оборудования компании СИБЭКО в рамках функционирования Единой энергетической системы России. В июле 2020 года следствие заявило о новых эпизодах в деле. Экс-министр свою вину не признает.

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