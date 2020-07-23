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14:32 (мск), источник: ТАСС

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности Фургала к убийствам

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/ — Председатель Следственного комитета при этом подчеркнул, что «в любом случае последнее слово будет за судом».

Источник: РИА "Новости"

Следствие не сомневается в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к убийствам предпринимателей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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Следователи проверяют причастность Фургала к убийству предпринимателя в 2004 году
Могу с уверенностью сказать, что следователи и оперативные сотрудники, понимая, какой спрос будет у общества к нашей работе, собрали весомые доказательства его причастности. У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом.
Александр Бастрыкин
(цитата по «Российской газете»)

Глава СК добавил, что недовольство жителей Хабаровского края можно понять.

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«Они выбирали руководителя субъекта, очевидно, доверяя этому человеку и выражая поддержку. Однако события, о которых идет речь в уголовном деле, никак не связаны с деятельностью Фургала на посту главы региона, а его достижения не освобождают от уголовной ответственности», — пояснил Бастрыкин.

Среди доказательств глава СК отметил результаты экспертиз, показания свидетелей и результаты оперативно-разыскной деятельности. «Для следствия очевидно, что решения о совершении вменяемых преступлений принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов, — сказал глава СК. — Отмечу, что подобные преступления расследуются, как правило, достаточно долго, а расследованию предшествует серьезная оперативная, следственная и аналитическая работа».

При этом раскрыть все подробности дела Бастрыкин не смог из-за тайны следствия.
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