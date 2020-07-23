14:32 (мск), источник: ТАСС
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности Фургала к убийствам
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/ — Председатель Следственного комитета при этом подчеркнул, что «в любом случае последнее слово будет за судом».
Следствие не сомневается в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к убийствам предпринимателей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Могу с уверенностью сказать, что следователи и оперативные сотрудники, понимая, какой спрос будет у общества к нашей работе, собрали весомые доказательства его причастности. У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом.
Глава СК добавил, что недовольство жителей Хабаровского края можно понять.
«Они выбирали руководителя субъекта, очевидно, доверяя этому человеку и выражая поддержку. Однако события, о которых идет речь в уголовном деле, никак не связаны с деятельностью Фургала на посту главы региона, а его достижения не освобождают от уголовной ответственности», — пояснил Бастрыкин.
Среди доказательств глава СК отметил результаты экспертиз, показания свидетелей и результаты