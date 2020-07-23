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14:48 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Полтаве мужчина взял в заложники полицейского и поехал в Киев

На Украине в городе Полтава мужчина удерживает в заложниках полковника полиции. Сейчас они едут в автомобиле в направлении Киева. Это уже второй случай захвата заложников в стране за последние дни, но не такой драматический, как это было в Луцке.

Источник: POLICE OF UKRAINE

«23 июля в Полтаве в 09:05 на улице возле здания административного суда сотрудники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожает взорвать. За руку он удерживал сотрудника полиции», — написал в «Фейсбуке» замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника управления уголовного розыска в Полтавской области полковника Виталия Шияна, после этого потребовал автомобиль и направился на нем в сторону выезда из города, сообщает агентство УНИАН. Полицейские дали им служебный автомобиль «Богдан».

Представитель полиции Полтавской области Роман Гришин сообщил агентству, что мужчина хочет избежать уголовной ответственности.

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«Он просит отпустить его. Его задерживали на угоне автомобиля, а теперь еще и взятие заложника. Хочет, чтобы мы его отпустили и не преследовали», — сказал Гришин. Он добавил, что машина, в которой находится этот человек и заложник, направляется в сторону Киева.

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Телеканал «Прямой» со ссылкой на представителя областной полиции также сообщает, что удерживающий заложника может двигаться в направлении столицы Украины. О движении автомобиля в Киев написал в «Фейбсуке» и губернатор Олег Синегубов.

Мужчиной, взявшим в заложники полицейского и угрожавшим взорвать гранату в Полтаве, оказался 32-летний ранее судимый местный житель. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на еще одного представителя полиции Полтавской области Полину Ларину. Имя злоумышленника в пресс-службе назвать не смогли.

Издание «Полтавщина» сообщает, что мужчина работал автослесарем в ангарах, у которых и произошел захват заложника.

Во время загрузки произошла ошибка.
Фильм
Земляне

В ходе переговоров с мужчиной полиция предложила ему свободно выехать за пределы города, чтобы исключить возможность взрыва гранаты. Он согласился на это предложение, гранату взял с собой и выехал на автомобиле за пределы Полтавы. Его сопровождают полицейские автомобили, пишет «Украинская правда».

Ранее на этой неделе, 21 июля, в городе Луцке 44-летний ранее судимый Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров в рейсовом автобусе.

Освободить заложников удалось после многочасовых переговоров и после того, как президент Украины Владимир Зеленский выложил на своей странице в «Фейсбуке» видеообращение, а в комментарии разместил скриншоты с требованиями Кривоша.

Среди них оказалось требование, чтобы он зачитал следующий текст: «Фильм “Земляне”, 2005-го года». Этот текст и произнес Зеленский. Он сказал: «Фильм “Земляне”, смотреть всем». Вскоре глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил об освобождении трех заложников, а затем были освобождены остальные. Кривоша задержали.

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