В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского

«В настоящее время идет спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника. Заложника освободили. Он невредим», — говорится в сообщении полиции. По факту захвата заложника возбуждено три уголовных дела.
Несколько часов назад мужчина по имени Роман Скрыпник, который подозревается в угоне автомобиля, при задержании оказал сопротивление, угрожал гранатой и взял в заложники полицейского. Изначально в заложники был взят рядовой сотрудник полиции, которого впоследствии обменяли на начальника уголовного розыска. Позднее захватчик покинул город и поехал в направлении Киева. Его основное требование — избежать уголовной ответственности.
Накануне, 22 июля, на Украине также произошел захват заложников. В городе Луцк мужчина по имени Максим Кривош захватил автобус с пассажирами. Он был задержан при штурме автобуса спецназом. Все 13 заложников были освобождены за несколько минут до этого. Раненых нет.