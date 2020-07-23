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17:06 (мск), источник: Коммерсантъ

В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского

В Полтаве мужчина, удерживавший в заложниках на протяжении нескольких часов начальника уголовного розыска, отпустил его, сообщила Национальная полиция Украины. После освобождения заложника преступник бросил машину в лесу и сбежал.

«В настоящее время идет спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника. Заложника освободили. Он невредим», — говорится в сообщении полиции. По факту захвата заложника возбуждено три уголовных дела.

Несколько часов назад мужчина по имени Роман Скрыпник, который подозревается в угоне автомобиля, при задержании оказал сопротивление, угрожал гранатой и взял в заложники полицейского. Изначально в заложники был взят рядовой сотрудник полиции, которого впоследствии обменяли на начальника уголовного розыска. Позднее захватчик покинул город и поехал в направлении Киева. Его основное требование — избежать уголовной ответственности.

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Накануне, 22 июля, на Украине также произошел захват заложников. В городе Луцк мужчина по имени Максим Кривош захватил автобус с пассажирами. Он был задержан при штурме автобуса спецназом. Все 13 заложников были освобождены за несколько минут до этого. Раненых нет.

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Захвативший полицейского в заложники в Полтаве выдвинул требование
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15:37 (мск)© Ньюстюб
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