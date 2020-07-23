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23 июля, источник: ТАСС

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших из-за этой инфекции достигло 4 375.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:34 MSK, 23.07
Инфицировано795 038+5 848
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
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6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
10.0723.07
Скончалось12 892+147
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
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15.07
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167
17.07
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19.07
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21.07
153
22.07
165
23.07
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Выздоровело580 330+8 277
10.07
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11.07
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12.07
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13.07
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16.07
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21.07
8782
22.07
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23.07
8277
10.0723.07
Инфицировано15 348 877+292 728
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
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14.07
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15.07
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18.07
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Скончалось626 190+6 406
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Выздоровело8 729 652+171 661
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12.07
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22.07
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23.07
176670
10.0723.07
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Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 375 человек с подтвержденным коронавирусом.

На 23 июля в Москве было зафиксировано почти 236 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились более 173 тыс. пациентов.

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