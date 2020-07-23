23 июля, источник: ТАСС
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Общее число умерших
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов
«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказали в штабе.
Всего в столице умерли 4 375 человек с подтвержденным коронавирусом.
На 23 июля в Москве было зафиксировано почти 236 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились более 173 тыс. пациентов.