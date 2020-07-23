Экипаж иранского самолета сообщил о перехвате американскими истребителями

«В ходе переговоров пилота самолета (авиакомпании) Mahan с пилотами двух истребителей и предупреждения о необходимости соблюдать безопасную дистанцию они (пилоты истребителей — ред.), представились как американские», — сообщила государственная телерадиокомпания.
По разным данным, один или два истребителя приблизились к иранскому пассажирскому самолету авиакомпании Mahan Air, летевшему из Тегерана в Бейрут. Иранские СМИ сначала сообщили, что пострадали несколько человек, когда пилот самолета пытался уйти от столкновения с истребителями. В свою очередь, глава ливанского Красного креста Джордж Катана сообщил телеканалу Аль-Джадид, что среди пассажиров иранского самолета раненых нет.
Пассажирский самолет приземлился в Бейруте.