COVID-19 обнаружен у 32 моряков на российском судне в Южной Корее

По их данным, из 94 членов экипажа тесты 32 дали положительный результат, у 62 моряков COVID-19 не обнаружен.
Отмечается, что судно под российским флагом вошло в южнокорейский порт в начале июля. Власти провели на борту карантинную проверку, но первоначально признаков вируса не было обнаружено ни у кого из членов экипажа.
Однако впоследствии COVID-19 нашли у южнокорейского рабочего, контактировавшего с российскими моряками.
Органы здравоохранения ведут наблюдение по меньшей мере за 20 людьми, которые контактировали с инфицированным корейским работником.
Отмечается, что за два месяца Южная Корея зарегистрировала 78 случаев заражения вирусом на восьми российских судах, пришвартованных здесь.
В связи с этим с конца июня Южная Корея проводит карантинные проверки на борту иностранных судов, прибывающих из стран с повышенным риском распространения нового типа коронавируса.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, за последние сутки в стране зарегистрирован 41 новый случай заражения COVID-19, еще один человек скончался. Всего в стране за время пандемии заболели 13 тыс. 979 человек, скончались 298.