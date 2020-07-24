Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 800 000

За сутки к 24 июля коронавирус в России был обнаружен у 5811 человека, сообщает сайт стопкоронавирус.рф по данным федерального оперативного штаба. Общее число случаев в стране составило 800 849. За сутки в стране умерло 154 больных COVID-19, всего с начала пандемии погибли 13 046 больных.
Россия — четвертая страна в мире по общему числу заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Первую тройку составляют США (более 4 млн случаев), Бразилия (2,2 млн) и Индия (1,2 млн). Общее число случаев COVID-19 в мире превышает 15,5 млн, более 633 000 больных погибли, 8,8 млн — выздоровели.
Юрий Литвиненко