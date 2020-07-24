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10:55 (мск), источник: Ведомости

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 800 000

Пятые сутки подряд в стране выявляют не больше 6000 новых больных COVID-19.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 24.07
Инфицировано800 849+5 811
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
10.0723.07
Скончалось13 046+154
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
10.0723.07
Выздоровело588 774+8 444
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
10.0723.07
Инфицировано15 513 151+280 321
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
10.0723.07
Скончалось633 449+9 942
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
10.0723.07
Выздоровело8 815 916+169 442
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
10.0723.07
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Источник: РИА "Новости"

За сутки к 24 июля коронавирус в России был обнаружен у 5811 человека, сообщает сайт стопкоронавирус.рф по данным федерального оперативного штаба. Общее число случаев в стране составило 800 849. За сутки в стране умерло 154 больных COVID-19, всего с начала пандемии погибли 13 046 больных.

Россия — четвертая страна в мире по общему числу заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Первую тройку составляют США (более 4 млн случаев), Бразилия (2,2 млн) и Индия (1,2 млн). Общее число случаев COVID-19 в мире превышает 15,5 млн, более 633 000 больных погибли, 8,8 млн — выздоровели.

Юрий Литвиненко

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