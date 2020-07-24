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11:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенатор Александров в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Сенатор от Калужской области Алексей Александров находится в тяжелом состоянии с коронавирусом в больнице, сообщила сенатор Людмила Нарусова. Ему 68 лет. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко сообщила, что болеют два сенатора.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:34 MSK, 24.07
Инфицировано800 849+5 811
10.07
6635
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Скончалось13 046+154
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Выздоровело588 774+8 444
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Инфицировано15 519 580+279 775
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Скончалось633 605+9 947
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Источник: Reuters
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«Ситуация улучшилась значительно, но она не закончилась. Поэтому прошу всех соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. К сожалению, у нас два человека сегодня отсутствуют по этой причине. Поэтому прошу всех быть очень внимательными», — сказала Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).

Нарусова на это сказала: «Валентина Ивановна, вы абсолютно правильно сказали, что расслабляться нельзя, вирус повсюду. Я вчера разговаривала с нашим коллегой Алексеем Александровым, он в тяжелом состоянии в больнице».

По ее словам, сенаторы соблюдают меры безопасности, однако гости проходят в здание Совета федерации без масок, и их не останавливают. Валентина Матвиенко на это ответила, что люди, которые проходят в здание, предварительно проходят тестирование.

Во время пандемии коронавирус был обнаружен у нескольких высокопоставленных чиновников. Среди них — премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минкульта Ольга Любимова.

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