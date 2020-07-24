Сенатор Александров в тяжелом состоянии из-за коронавируса

«Ситуация улучшилась значительно, но она не закончилась. Поэтому прошу всех соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. К сожалению, у нас два человека сегодня отсутствуют по этой причине. Поэтому прошу всех быть очень внимательными», — сказала Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).
Нарусова на это сказала: «Валентина Ивановна, вы абсолютно правильно сказали, что расслабляться нельзя, вирус повсюду. Я вчера разговаривала с нашим коллегой Алексеем Александровым, он в тяжелом состоянии в больнице».
По ее словам, сенаторы соблюдают меры безопасности, однако гости проходят в здание Совета федерации без масок, и их не останавливают. Валентина Матвиенко на это ответила, что люди, которые проходят в здание, предварительно проходят тестирование.
Во время пандемии коронавирус был обнаружен у нескольких высокопоставленных чиновников. Среди них — премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минкульта Ольга Любимова.