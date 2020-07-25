10:07 (мск), источник: ТАСС
Валерий Гаркалин опроверг сообщения о своей госпитализации
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации актера с ушибом головы и резаными ранами лица.
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ Валерий Гаркалин здоров, не был госпитализирован. Об этом он сообщил в субботу ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что артист неудачно упал и был доставлен в больницу с ушибом головы и резаными ранами лица.
«Это все ложь и кошмар, — сказал он. — Я жив, здоров и счастлив».
В феврале этого года Гаркалин был госпитализирован с двусторонним воспалением легких.
Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Окончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне ГИТИС). Был актером Московского академического театра сатиры.
Гаркалин широко известен в качестве киноактера. Исполнял различные роли в фильмах «Белые одежды», «Ширли-мырли», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Между нами, девочками», «Шахматная королева» и других. В общей сложности Валерий Гаркалин снялся в более чем семидесяти фильмах и сериалах.