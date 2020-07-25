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10:07 (мск), источник: ТАСС

Валерий Гаркалин опроверг сообщения о своей госпитализации

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации актера с ушибом головы и резаными ранами лица.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ Валерий Гаркалин здоров, не был госпитализирован. Об этом он сообщил в субботу ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что артист неудачно упал и был доставлен в больницу с ушибом головы и резаными ранами лица.

«Это все ложь и кошмар, — сказал он. — Я жив, здоров и счастлив».

В феврале этого года Гаркалин был госпитализирован с двусторонним воспалением легких.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Окончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне ГИТИС). Был актером Московского академического театра сатиры.

Гаркалин широко известен в качестве киноактера. Исполнял различные роли в фильмах «Белые одежды», «Ширли-мырли», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Между нами, девочками», «Шахматная королева» и других. В общей сложности Валерий Гаркалин снялся в более чем семидесяти фильмах и сериалах.

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