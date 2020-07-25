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10:45 (мск), источник: ТАСС

В России выявили за сутки 5 871 случай заражения коронавирусом

Согласно данным, суточный рост не превышает 0,7%

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 25.07
Инфицировано806 720+5 871
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
11.0724.07
Скончалось13 192+146
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
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19.07
95
20.07
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21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
11.0724.07
Выздоровело597 140+8 366
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
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17.07
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18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
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22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
11.0724.07
Инфицировано15 745 359+225 779
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
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19.07
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20.07
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22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
11.0724.07
Скончалось639 891+6 286
11.07
5294
12.07
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13.07
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5340
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Выздоровело9 053 874+229 466
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13.07
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21.07
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23.07
176670
24.07
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11.0724.07
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 871, общее количество заразившихся достигло 806 720. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Московской области (0,2%), Москве (0,3%), Калужской области (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,3%), Липецкой области (0,3%), Забайкальском крае (0,3%).

В частности, новые 648 случаев выявлены в Москве, 251 — в Свердловской области, 193 — в Ханты-Мансийском АО, 187 — в Красноярском крае, 184 — в Нижегородской области.

В настоящее время в РФ продолжают лечение 196 388 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 146 против 154 днем ранее, всего от инфекции умерли 13 192 пациента. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,64% от всех заразившихся коронавирусом в России.

Число уже выздоровевших после коронавирусной инфекции россиян возросло за сутки на 8 366, до 597 140. По данным штаба, уже вылечились 74% всех заразившихся в стране.

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