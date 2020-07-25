10:45 (мск), источник: ТАСС
В России выявили за сутки 5 871 случай заражения коронавирусом
Согласно данным, суточный рост не превышает 0,7%
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 871, общее количество заразившихся достигло 806 720. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Московской области (0,2%), Москве (0,3%), Калужской области (0,3%),
В частности, новые 648 случаев выявлены в Москве, 251 — в Свердловской области, 193 — в
В настоящее время в РФ продолжают лечение 196 388 человек.
Число летальных исходов
Число уже выздоровевших после коронавирусной инфекции россиян возросло за сутки на 8 366, до 597 140. По данным штаба, уже вылечились 74% всех заразившихся в стране.