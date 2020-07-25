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14:32 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

СК возбудил новые дела за размещение фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следовали возбудили два новых уголовных дела по факту публикаций фотографий нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка». Фигурантами дела стали Максим Гусев из Перми и Дмитрий Бородаенко из Кемерово. Оба выражали поддержку блогеру Алексею Навальному.

Источник: Агентство «Москва»

В субботу Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела о размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка».

«Главное следственное управление СК России совместно с оперативными службами МВД России продолжает выявлять лиц, разместивших в открытом доступе на сайте движения “Бессмертный полк онлайн” в сети интернет во время проведения акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с фашистской Германией, фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что житель Кемерово Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Про Бородаенко известно, что он уроженец города Дивногорск Красноярского края. В последние годы активно вел свою страницу во «ВКонтакте» и поддерживал в Сети сторонников блогера Алексея Навального.

Не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми разместил на том же сайте фотографию изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро. Гусев, у которого есть страница во «ВКонтакте», также всячески выражал одобрения действий Навального и репостил сообщения блогера.

«По фактам размещения в сети Интернет фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенные публично», — заявили в СКР.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала).

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