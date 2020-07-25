СК возбудил новые дела за размещение фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

В субботу Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела о размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка».
«Главное следственное управление СК России совместно с оперативными службами МВД России продолжает выявлять лиц, разместивших в открытом доступе на сайте движения “Бессмертный полк онлайн” в сети интернет во время проведения акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с фашистской Германией, фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что житель Кемерово Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Про Бородаенко известно, что он уроженец города Дивногорск Красноярского края. В последние годы активно вел свою страницу во «ВКонтакте» и поддерживал в Сети сторонников блогера Алексея Навального.
Не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми разместил на том же сайте фотографию изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро. Гусев, у которого есть страница во «ВКонтакте», также всячески выражал одобрения действий Навального и репостил сообщения блогера.
«По фактам размещения в сети Интернет фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенные публично», — заявили в СКР.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала).