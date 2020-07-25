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17:27 (мск), источник: РИА Новости

В Сербии число жертв коронавируса достигло 526

БЕЛГРАД, 25 июл — РИА Новости. В Сербии число жертв COVID-19 к субботе достигло с начала пандемии 526 человек, за сутки выявлены 411 больных коронавирусом, сообщили медики на брифинге национального кризисного штаба.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:35 MSK, 25.07
Инфицировано806 720+5 871
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
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18.07
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19.07
6109
20.07
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21.07
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22.07
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23.07
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24.07
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25.07
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12.0725.07
Скончалось13 192+146
12.07
130
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15.07
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12.0725.07
Выздоровело597 140+8 366
12.07
3615
13.07
2960
14.07
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15.07
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16.07
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18.07
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19.07
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21.07
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24.07
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Инфицировано15 784 247+218 160
12.07
221117
13.07
181391
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15.07
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18.07
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19.07
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20.07
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12.0725.07
Скончалось640 601+6 007
12.07
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Выздоровело9 132 074+240 182
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25.07
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12.0725.07
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Источник: AFP 2020

С 17 июля в Сербии обязательным является ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра, из-за роста заболеваемости COVID-19. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем двух десятках сербских муниципалитетов.

Премьер Сербии Ана Брнабич сообщала в четверг, что сейчас в сербских больницах есть около 400 свободных аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 1,3 тысячи на складах, «ни одному человеку не было отказано в подключении к аппарату».

«За прошедшие 24 часа протестированы 9349 человек, выявлены 411 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 23 263. Скончались 8 пациентов, всего умерли 526 больных», — заявили члены кризисного штаба при правительстве.

«На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 170 человек», — уточнили медики, всего госпитализированы 4544 больных.

Власти Сербии ранее сообщили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, России и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.

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