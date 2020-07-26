07:17 (мск), источник: Аргументы и факты
В Сиэтле полиция объявила беспорядки мятежом
Протестующие попытались взорвать стены полицейского участка.
Полиция Сиэтла объявила происходящие в городе беспорядки мятежом
Об этом говорится в заявлении на официальной странице городского полицейского управления в Twitter.
Правоохранители сообщили, что протестующие подожгли конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников, а также попытались взорвать стены полицейского участка.
Помимо этого, участники протестов бросают в стражей порядка камни, бутылки и взрывоопасные вещества. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере двое правоохранителей.
В настоящий момент в городе задержаны не менее 11 человек. Также офицеры продолжают работу по разгону толпы. Против демонстрантов применяется оружие нелетального действия.
Ранее сообщалось, что один человек получил ножевые ранения в ходе протестов в американском городе Портленде.