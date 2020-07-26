Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 26 июляСоздание ФБР, денежная реформа в России, восстание на Кубе и другие события, которые произошли 26 июля в разные годы
Фоторепортажи
1210 лет назад Москву на месяц окутал смог
16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
09:38 (мск), источник: ТАСС

СМИ: выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы и €150 тыс. штрафа.

Источник: AFP 2020

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Выходец из Руанды, работавший в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на добровольных началах, признался в его поджоге спустя неделю после пожара. Об этом сообщает в воскресенье телеканал France-3.

По его данным, мужчина, которого уже задерживали 19 июля, на следующий день после пожара, был задержан вновь накануне. В субботу вечером он предстал перед следственным судьей. После предъявления обвинений в умышленном повреждении имущества мужчина признался в том, что организовал поджоги в трех местах — под большим органом, под малым органом и у электрощита. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы и €150 тыс. штрафа.

Мотивы действий 39-летнего выходца из Руанды пока не сообщаются. Известно лишь, что он добровольно помогал в соборе и в день пожара должен был закрыть его двери. Однако, согласно записям с камер видеонаблюдения, он покинул религиозное учреждение спустя 15 минут после поступления звонков о пожаре в здании.

Возгорание в соборе Святых Петра и Павла произошло 18 июля. Более 200 пожарных несколько часов тушили памятник готической архитектуры. Тем не менее им не удалось спасти витражи времен Людовика XII и уникальный орган эпохи барокко. Взять ситуацию под контроль удалось только спустя три часа после начала пожара. В результате происшествия никто не пострадал.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет — до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. Нынешний пожар не первый за время существования храма. В 1972 году огонь уничтожил его крышу. На ликвидацию последствий того возгорания ушло 13 лет. Для прихожан собор был открыт вновь лишь в 1985 году.

 Ни у одного другого надводного корабля нет столько оружия на борту
Пять женщин-режиссёров, о которых нужно знать
Дегтярев высказался о предстоящем суде над Фургалом
Россиян предупредили о повышении цен на домашний интернет и ТВ
В Сиэтле полиция объявила беспорядки мятежом
Разлагающиеся в морской воде пакеты из пластика создали в Японии
В Лондоне увидели угрозу в испытании российского спутника
В КНДР зафиксировали первый случай подозрения на коронавирус
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Hi-Tech
Опубликованы фото редких танков (такого вы не видели) Машины смерти стали приносить пользу в мирное время
Горячие темы на Авто
Про выбор работы 137
Филология царица ... 118
А кто что слышал про Танзанию? 116
Пятница. 116
Кино
19-летний сын погибшего Панина снимается в фильме с Охлобыстиным Александр Панин получил свою первую роль в картине «Недетский дом»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Помощь свекрови 1284
90е и нищета в крупных городах. 821
Психология нищих 554
Кормящие как старые бабки 479
Леди
Собчак показала редкий пикантный кадр с Богомоловым Фото произвело фурор в сети.
Новости партнеров
Жириновский разъяснил Мишустину, почему народ так вступился за Фургала
Американская вакцина от коронавируса убила украинских военных
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь