16:02 (мск), источник: Lenta.Ru
В российском детском лагере произошла вспышка коронавируса
В Астраханской области в детском лагере зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщается на сайте администрации региона.
По данным властей области, инфекцию выявили сразу у пятерых сотрудников лагеря «Астраханские зори». После получения результатов тестирования учреждение приостановило работу, а зараженных отправили в изолятор. Теперь медикам предстоит проверить всех отдыхавших в лагере подростков.
«Все дети и персонал осматриваются специалистами Приволжской и Камызякской районных больниц. Дети будут наблюдаться по месту жительства специалистами педиатрической службы как контактные лица», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца года