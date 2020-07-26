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16:02 (мск), источник: Lenta.Ru

В российском детском лагере произошла вспышка коронавируса

В Астраханской области в детском лагере зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщается на сайте администрации региона.

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Источник: Агентство «Москва»

По данным властей области, инфекцию выявили сразу у пятерых сотрудников лагеря «Астраханские зори». После получения результатов тестирования учреждение приостановило работу, а зараженных отправили в изолятор. Теперь медикам предстоит проверить всех отдыхавших в лагере подростков.

«Все дети и персонал осматриваются специалистами Приволжской и Камызякской районных больниц. Дети будут наблюдаться по месту жительства специалистами педиатрической службы как контактные лица», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца года из-за пандемии коронавируса. Исключение сделали для детей, проживающих в Арктической зоне. Те, кто живет в городах федерального значения, могут выехать на отдых в детский лагерь в соседние регионы.

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