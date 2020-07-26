18:18 (мск), источник: ТАСС
Человек упал в Яузу у Электрозаводского моста в Москве
По данным источника в экстренных службах, мужчину спасают при помощи гидрокостюма.
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мужчина упал в реку Яузу у Электрозаводского моста в Москве, на место происшествия прибыли спасатели МЧС. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«Человек упал в Яузу у Электрозаводского моста. На месте работают сотрудники МЧС. Они спасают мужчину при помощи гидрокостюма», — сказал собеседник агентства. Причина произошедшего устанавливается.