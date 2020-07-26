19:25 (мск), источник: ТАСС
В МЧС уточнили, что пострадавшие в ДТП в Туве являются гражданами России
В результате ДТП погиб один ребенок, еще девять человек пострадали.
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Пострадавшие в ДТП с маршруткой в Туве являются гражданами России. Такую уточненную информацию ТАСС в воскресенье сообщили в
«Пострадавшие [в ДТП] — граждане РФ», — сказали в
Ранее в
В воскресенье вечером микроавтобус под управлением женщины 1984 года рождения опрокинулся в районе села Целинное. В автомобиле находились десять человек: семеро детей и трое взрослых. Пятилетний ребенок от полученных травм умер в больнице. Пять человек, один взрослый и четверо детей, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Двое детей направлены на амбулаторное лечение, двух взрослых осматривают медики, вероятнее всего, их также отправят на амбулаторное лечение.
По данным полиции, в микроавтобусе находились дети в возрасте от трех до 13 лет, все они перевозились без детских кресел. По предварительным данным, микроавтобус опрокинулся