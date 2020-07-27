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14:36 (мск), источник: РИА Новости

Во Вьетнаме объяснили вспышку коронавируса

БАНГКОК, 27 июл — РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние 5 дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, сообщает в понедельник интернет-портал правительства Вьетнама.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 27.07
Инфицировано818 120+5 635
14.07
6248
15.07
6422
16.07
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24.07
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26.07
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27.07
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14.0727.07
Скончалось13 354+85
14.07
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16.07
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17.07
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14.0727.07
Выздоровело603 329+3 079
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15.07
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Инфицировано16 264 048+208 139
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Скончалось648 966+4 305
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Выздоровело9 407 977+140 376
14.07
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15.07
131288
16.07
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Источник: РИА Новости

Новый тип вируса, по первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских медиков, является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию. Двое из 4 пациентов, у которых заражение было обнаружено в конце прошлой недели, в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ.

До вспышки в Дананге случаи заражения внутри страны во Вьетнаме не регистрировались в течение более трех месяцев.

Проникновение нового типа вируса в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, эксперты министерства здравоохранения страны связывают либо с въездом в страну нелегальных мигрантов, либо с мутацией вируса в условиях одной из больниц Дананга, в которой проходят лечение больные COVID-19, сообщает портал.

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Вьетнамское государственное информационное агентство VNA в понедельник сообщает, что в Дананге и его окрестностях блокированы несколько районов с наивысшей опасностью распространения инфекции, это те районы, в которых в последние дни были обнаружены заболевшие.

На территории Дананга запрещены собрания более 30 человек, введен запрет на массовые мероприятия, торжества и спортивные соревнования, а также снова введены обязательный масочный режим и социальная дистанция.

Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг.

По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля — начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.

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Агентство также сообщает, что в Дананге задержаны несколько подозреваемых в организации нелегального въезда в страну и город иностранных граждан, в том числе граждан КНР. Задержанных контрабандистов людей и их «клиентов», иностранных граждан, нелегально оказавшихся на территории Вьетнама, помещают в изоляцию на территории учреждений временного содержания и тестируют на коронавирус, говорится в сообщении.

С начала пандемии во Вьетнаме заболели коронавирусной инфекцией 420 человек, полностью выздоровели 365 человек. Смертей от коронавируса в стране пока не зарегистрировано. Из 420 случаев заболевания 276 — ввозные: в этих случаях инфицированными оказались вьетнамцы, возвращающиеся на родину из-за границы вывозными авиарейсами, и несколько иностранцев, прибывших в страну. До вспышки в Дананге во Вьетнаме не было заражений внутри страны в течение 99 дней.

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