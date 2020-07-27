Во Вьетнаме объяснили вспышку коронавируса

Новый тип вируса, по первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских медиков, является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию. Двое из 4 пациентов, у которых заражение было обнаружено в конце прошлой недели, в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ.
Проникновение нового типа вируса в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, эксперты министерства здравоохранения страны связывают либо с въездом в страну нелегальных мигрантов, либо с мутацией вируса в условиях одной из больниц Дананга, в которой проходят лечение больные COVID-19, сообщает портал.
Вьетнамское государственное информационное агентство VNA в понедельник сообщает, что в Дананге и его окрестностях блокированы несколько районов с наивысшей опасностью распространения инфекции, это те районы, в которых в последние дни были обнаружены заболевшие.
На территории Дананга запрещены собрания более 30 человек, введен запрет на массовые мероприятия, торжества и спортивные соревнования, а также снова введены обязательный масочный режим и социальная дистанция.
По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля — начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.
Агентство также сообщает, что в Дананге задержаны несколько подозреваемых в организации нелегального въезда в страну и город иностранных граждан, в том числе граждан КНР. Задержанных контрабандистов людей и их «клиентов», иностранных граждан, нелегально оказавшихся на территории Вьетнама, помещают в изоляцию на территории учреждений временного содержания и тестируют на коронавирус, говорится в сообщении.
С начала пандемии во Вьетнаме заболели коронавирусной инфекцией 420 человек, полностью выздоровели 365 человек. Смертей от коронавируса в стране пока не зарегистрировано. Из 420 случаев заболевания 276 — ввозные: в этих случаях инфицированными оказались вьетнамцы, возвращающиеся на родину