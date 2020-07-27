13:33 (мск), источник: Коммерсантъ
Экс-начальника охраны Лукашенко приговорили к 12 годам колонии
Бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии,
Андрей Втюрин будет отбывать наказание в колонии усиленного режима. Гособвинение запрашивало для него 14 лет колонии. Дело слушалось в Верховном суде более четырех месяцев. По версии следствия, часть фигурантов брали взятки за поставку определенного оборудования, другие — передавали деньги за возможность заключить выгодный контракт. У взяткополучателей изъяли $1,65 млн, €62 тыс. и более 1 кг золота.
Виновными во взятках признаны и другие фигуранты дела. По семь с половиной лет колонии получили
Андрей Втюрин в 2007—2014 годах работал главой службы безопасности президента Александра Лукашенко, а в 2014—2019 годах занимал должность заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии. Утверждалось, что он был пойман с поличным при получении около $149 тыс. от российской компании за содействие в продвижении ее интересов в Белоруссии.