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13:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-начальника охраны Лукашенко приговорили к 12 годам колонии

Бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина приговорили к 12 годам лишения свободы, передает Tut.by. Верховный суд признал его виновным в получении взятки в $192 тыс. Проходивших по делу двух россиян, представителей компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком» Виталия Горбачева и Владимира Казанцева приговорили к двум годам колонии за передачу взятки в $190 тыс.

Источник: AP 2020

Андрей Втюрин будет отбывать наказание в колонии усиленного режима. Гособвинение запрашивало для него 14 лет колонии. Дело слушалось в Верховном суде более четырех месяцев. По версии следствия, часть фигурантов брали взятки за поставку определенного оборудования, другие — передавали деньги за возможность заключить выгодный контракт. У взяткополучателей изъяли $1,65 млн, €62 тыс. и более 1 кг золота.

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Виновными во взятках признаны и другие фигуранты дела. По семь с половиной лет колонии получили экс-председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович и замначальника Главного управления информационных технологий Нацбанка Андрей Подгорный. К семи годам лишения свободы приговорили гендиректора «Белтелекома» Сергея Свиридова и директора информационно-вычислительного центра Минфина Юрия Зданевича. Всего приговорены к реальным срокам 16 человек.

Андрей Втюрин в 2007—2014 годах работал главой службы безопасности президента Александра Лукашенко, а в 2014—2019 годах занимал должность заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии. Утверждалось, что он был пойман с поличным при получении около $149 тыс. от российской компании за содействие в продвижении ее интересов в Белоруссии.

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