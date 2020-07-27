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15:45 (мск), источник: Forbes

Китай выявил максимальный прирост зараженных коронавирусом с середины марта

В Китае за сутки выявили самое большое число новых случаев коронавируса за четыре месяца. Число заболевших начало расти еще в нескольких странах мира, вынуждая власти возвращать карантинные меры.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 27.07
Инфицировано818 120+5 635
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
14.0727.07
Скончалось13 354+85
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
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19.07
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20.07
85
21.07
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22.07
165
23.07
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24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
14.0727.07
Выздоровело603 329+3 079
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
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20.07
3258
21.07
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22.07
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23.07
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24.07
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25.07
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26.07
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3079
14.0727.07
Инфицировано16 264 048+208 139
14.07
202824
15.07
210349
16.07
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17.07
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19.07
183009
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22.07
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25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
14.0727.07
Скончалось648 966+4 305
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
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26.07
4761
27.07
4305
14.0727.07
Выздоровело9 407 977+140 376
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
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18.07
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20.07
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Источник: Reuters

В Китае за последние сутки выявили 61 заболевшего коронавирусом — это максимальный прирост с середины марта, когда эпидемия в стране была уже на спаде. В четырех случаях заражение было занесено из-за границы, 57 — заразились на территории страны. Большая часть — 47 человек — это жители Синьцзян-Уйгурского автономного района. Это политически нестабильный регион, который Пекин особо контролирует, отмечает Bloomberg. 14 заболевших — в провинции Ляонин, к которой принадлежит крупный портовый город Далянь. Еще два случая — в провинции Гирин, которая граничит с российским Приморским краем.

Новые ограничения вводит Гонконг — там тоже растет число зараженных — власти города отчитались о 145 зараженных, это самый большой прирост в городе за день. Гонконг ввел новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса — в городе запретили собираться по более чем два человека, ресторанам запретили принимать гостей, а жителей обязали носить маски во всех общественных местах, в том числе на улице. Ограничения вступят в силу со среды.

Число активных случаев коронавируса стало расти и в ряде других стран, которые, как считалось, смогли с вирусом справиться.

Например, в австралийском штате Виктория 523 случая заражения — это новый национальный рекорд, указывает Bloomberg. Накануне было 459 зараженных. Власти для борьбы со вспышкой коронавируса вновь ввели самоизоляцию для жителей Мельбурна — до 19 августа. С 22 июля при любом выходе из дома нужно надевать маску.

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Во Вьетнаме объяснили вспышку коронавируса

В Токио 131 новый случай заражения. Это первый день за последнюю неделю, когда число случаев за сутки оказалось меньше 200, но 19-й подряд, когда их больше 100. В прошлый четверг был достигнут рекордный прирост — 366 человек. Губернатор Токио Юрико Коике пояснила, что число выявленных к понедельнику случаев оказалось таким относительно низким из-за того, что на выходных проводилось столь же небольшое число тестов.

Во Вьетнаме тоже выявили новые случаи коронавируса впервые за три месяца — заражение подтвердилось у трех человек. Премьер-министр страны Нгуен Суан Фук ввел ограничения в некоторых частях прибрежного города Дананг. Оттуда эвакуируют экстренными рейсами 80 000 туристов — в основном это граждане страны. Они по возвращении домой будут обязаны отправиться на самоизоляцию на 14 дней.

В Индии сохраняются самые высокие в мире темпы ежедневного прироста числа заболевших: за прошлую неделю число инфицированных выросло на 20%.

Прирост за неделю составил 317 892 человека — на 34% больше, чем за неделю до этого. В воскресенье число выявленных за день случаев заболевания впервые превысило 50 000 человек. До этого рекорд был установлен в пятницу — 49 055 человек.

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Марокко вводит карантинные меры в крупнейших городах — Касабланке, Фесе, Танжере и Марракеше — из-за «существенного увеличения» заболеваемости коронавирусом в стране. В воскресенье министерство здравоохранения страны отчиталось о 633 новых случаях заражения — один из самых больших всплесков за день на данный момент.

Новая вспышка коронавируса также в отдельных регионах Испании. Из-за роста числа заболевших Великобритания и Норвегия ввели карантин для тех, кто прилетает из Испании.

В России за сутки подтверждено 5635 новых случаев заражения. В целом по стране число заболевших идет на спад, но в Москве в последние пять дней растет. 27 июля было выявлено максимальное число заболевших за день после 30 июня.

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