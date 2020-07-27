Китай выявил максимальный прирост зараженных коронавирусом с середины марта

В Китае за последние сутки выявили 61 заболевшего коронавирусом — это максимальный прирост с середины марта, когда эпидемия в стране была уже на спаде. В четырех случаях заражение было занесено
Новые ограничения вводит Гонконг — там тоже растет число зараженных — власти города отчитались о 145 зараженных, это самый большой прирост в городе за день. Гонконг ввел новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса — в городе запретили собираться по более чем два человека, ресторанам запретили принимать гостей, а жителей обязали носить маски во всех общественных местах, в том числе на улице. Ограничения вступят в силу со среды.
Например, в австралийском штате Виктория 523 случая заражения — это новый национальный рекорд, указывает Bloomberg. Накануне было 459 зараженных. Власти для борьбы со вспышкой коронавируса вновь ввели самоизоляцию для жителей Мельбурна — до 19 августа. С 22 июля при любом выходе из дома нужно надевать маску.
В Токио 131 новый случай заражения. Это первый день за последнюю неделю, когда число случаев за сутки оказалось меньше 200, но 19-й подряд, когда их больше 100. В прошлый четверг был достигнут рекордный прирост — 366 человек. Губернатор Токио Юрико Коике пояснила, что число выявленных к понедельнику случаев оказалось таким относительно низким
Во Вьетнаме тоже выявили новые случаи коронавируса впервые за три месяца — заражение подтвердилось у трех человек.
Прирост за неделю составил 317 892 человека — на 34% больше, чем за неделю до этого. В воскресенье число выявленных за день случаев заболевания впервые превысило 50 000 человек. До этого рекорд был установлен в пятницу — 49 055 человек.
Марокко вводит карантинные меры в крупнейших городах — Касабланке, Фесе, Танжере и Марракеше —
Новая вспышка коронавируса также в отдельных регионах Испании.
В России за сутки подтверждено 5635 новых случаев заражения. В целом по стране число заболевших идет на спад, но в Москве в последние пять дней растет. 27 июля было выявлено максимальное число заболевших за день после 30 июня.