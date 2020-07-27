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16:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса COVID-19 в мире усиливается, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, за последние шесть недель число заразившихся удвоилось. ВОЗ назвала пандемию COVID-19 самой тяжелой ЧС в сфере здравоохранения.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 27.07
Инфицировано818 120+5 635
14.07
6248
15.07
6422
16.07
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17.07
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18.07
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21.07
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26.07
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Скончалось13 354+85
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175
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156
16.07
167
17.07
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Выздоровело603 329+3 079
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15.07
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16.07
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17.07
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Инфицировано16 264 048+208 139
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15.07
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Скончалось648 966+4 305
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Выздоровело9 407 977+140 376
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Источник: AFP 2020

«Это шестой раз, когда… объявляется глобальная ЧС в сфере здравоохранения, но она точно самая тяжелая. В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 млн случаев заболевания и о более 640 тыс. умерших. Пандемия продолжает ускоряться. За последние шесть недель общее число случаев примерно удвоилось», — сказал глава ВОЗ на брифинге в Женеве. Его слова приводятся на сайте организации. Тедрос Аданом Гебрейесус планирует созвать на этой неделе чрезвычайный комитет для новой оценки пандемии и для получения «надлежащих рекомендаций».

Глава ВОЗ считает, что избежать вспышки коронавируса или взять ситуацию под контроль удалось Австралии, Вьетнаму, Германии, Камбодже, Канаде и Китаю.

Он напомнил, что главными мерами по борьбе с распространением COVID-19 остаются изоляция заболевших и контактировавших, тестирование и лечение. «Соблюдайте дистанцию, мойте руки, избегайте мест скопления людей и закрытых помещений, надевайте маску, где это рекомендовано», — сказал глава ВОЗ.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович допустила возврат ограничений по коронавирусу в России. «Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет», — сказала госпожа Вуйнович.

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