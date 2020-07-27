Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса

«Это шестой раз, когда… объявляется глобальная ЧС в сфере здравоохранения, но она точно самая тяжелая. В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 млн случаев заболевания и о более 640 тыс. умерших. Пандемия продолжает ускоряться. За последние шесть недель общее число случаев примерно удвоилось», — сказал глава ВОЗ на брифинге в Женеве. Его слова приводятся на сайте организации. Тедрос Аданом Гебрейесус планирует созвать на этой неделе чрезвычайный комитет для новой оценки пандемии и для получения «надлежащих рекомендаций».
Он напомнил, что главными мерами по борьбе с распространением COVID-19 остаются изоляция заболевших и контактировавших, тестирование и лечение. «Соблюдайте дистанцию, мойте руки, избегайте мест скопления людей и закрытых помещений, надевайте маску, где это рекомендовано», — сказал глава ВОЗ.
Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович допустила возврат ограничений по коронавирусу в России. «Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет», — сказала госпожа Вуйнович.