20:45 (мск), источник: Интерфакс
Су-27 вылетал на «перехват» американского «Посейдона» над Черным морем
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух в понедельник на «перехват» американского
«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как американский
«Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — сообщили военные.
Они уточнили, что