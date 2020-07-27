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 Видео перехвата американского самолета-разведчика близ границ России Опубликовано видео перехвата российскими истребителями американского самолета-разведчика
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20:45 (мск), источник: Интерфакс

Су-27 вылетал на «перехват» американского «Посейдона» над Черным морем

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух в понедельник на «перехват» американского самолета-разведчика над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А “Посейдон”. После разворота самолета-разведчика ВМС США от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — говорится в сообщении, поступившем в «Интерфакс».

«Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — сообщили военные.

Они уточнили, что самолет-разведчик США обнаружили российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря, он приближался к госгранице РФ.

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