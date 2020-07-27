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21:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Сафронов изолирован в «Лефортово» с подозрением на коронавирус

У советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Ъ» Ивана Сафронова заподозрили коронавирус, сообщила «Ъ» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. По ее словам, обвиняемый в госизмене Сафронов изолирован в отдельной камере в СИЗО «Лефортово».

Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Мы сегодня пришли вечером поговорить с Иваном. Нам сказали, что, к сожалению, навестить его нельзя и вообще — к нему доступ запрещен кому бы то ни было, — рассказала Меркачева. — Он изолирован в специальном крыле изолятора. Там какие-то беспрецедентные меры предприняты, хотя тест только взяли, еще нет подтвержденного диагноза. Взяли даже второй тест: один местный, а один — Росздравнадзора. Но результата пока нет, поэтому окончательный диагноз не поставлен. Но почему-то они считают, что риск заражения есть».

По мнению члена ОНК, Иван Сафронов теоретически мог бы заразиться на следственных действиях: возможно, от следователей или адвокатов. Еду ему приносят сотрудники СИЗО. «Доступ к нему в эту камеру разрешен только медперсоналу. Но пообещали, что книжки будут ему обязательно передавать. Потом эти книжки будут проходить специальную обработку ультрафиолетом. Будут держать до того момента, как придут результаты двух тестов», — добавила Ева Меркачева.

«У него подозрение, появился один из признаков — грубо говоря, заболело горло — и в соответствии с инструкцией его отселили в карантинное отделение — в специальную камеру, где он будет находиться под наблюдением до получения результатов на коронавирус», — подтвердил изданию «МБХ медиа» ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников. По действующим в СИЗО правилам, в течение этого времени следственные действия с обвиняемыми не проводятся. Ранее адвокаты, посещавшие Сафронова в «Лефортово», сообщали, что «каких-то существенных жалоб на условия содержания у него нет».

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Журналист Иван Сафронов был назначен советником по информационной политике гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина 18 мая 2020 года. В 2010—2019 годах Сафронов работал в издательском доме «Коммерсантъ», затем в газете «Ведомости». Он освещал деятельность Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли и вопросы военно-технического сотрудничества.

Сафронова задержали 7 июля, Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. Мосгорсуд подтвердил это решение. 13 июля советнику «Роскосмоса» было предъявлено обвинение в госизмене. ФСБ считает, что Сафронов в 2017 году якобы передал секретные данные чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. Информация касалась военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. При этом утверждалось, что Сафронова завербовали еще в 2012 году.

Разбирательство ведется в закрытом режиме. По словам адвокатов, представленные на суде документы не свидетельствуют о том, что Иван Сафронов передавал какую-то информацию чешским спецслужбам. Сафронов вину отрицает. Он связывает преследование с журналистской деятельностью.

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