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21:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Просроченные аппараты ИВЛ привели к арестам

Бенефициар и коммерческий директор «Костромской медтехники» отправлены в СИЗО.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Суд во Владимире отправил под стражу до сентября руководителей ООО «НПФ “Костромская медтехника”» Андрея Герасимова и Оксану Рыжову. По версии следствия, они сбыли 97 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с истекшим сроком годности. Им предъявлено обвинение в сбыте недоброкачественных медицинских изделий и в особо крупном мошенничестве на 10,8 млн руб. Медтехнику для одной из больниц, перепрофилированной для инфицированных коронавирусом, приобрел член фракции «Единой России» в Госдуме Григорий Аникеев через свой фонд «Милосердие и порядок».

Октябрьский районный суд Владимира отправил под стражу бенефициара ООО «НПФ “Костромская медтехника”» и ООО «НПФ “Костромская медтехника-Сервис”» Андрея Герасимова и коммерческого директора первой компании Оксану Рыжову. Их обвинили в сбыте недоброкачественных медицинских изделий и мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По версии следствия, они продали семи владимирским коммерческим компаниям 97 аппаратов ИВЛ «Фаза-5 НР», выпущенных с 1995 по 2001 год, достоверно зная об истечении их срока годности.

В результате сумма похищенного составила, по данным следствия, свыше 10,8 млн руб. Андрея Герасимова и Оксану Рыжову задержали сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Владимирской области при оперативном сопровождении ФСБ.

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Уголовное дело о безвозмездной поставке 50 просроченных аппаратов ИВЛ стоимостью 6 млн руб. в больницу № 6 города Владимир, перепрофилированную для больных с COVID-19, было возбуждено 22 апреля. Дар медицинскому учреждению преподнес член фракции «Единой России» в Госдуме Григорий Аникеев через свой благотворительный фонд «Милосердие и порядок». Медтехника на средства депутата была приобретена у костромской фирмы владимирской коммерческой компанией и передана департаменту здравоохранения Владимирской области.

В ходе приема комиссия клиники выяснила, что срок эксплуатации аппаратов ИВЛ истек свыше 15 лет назад, необходимое техобслуживание оборудования своевременно не проходило.

Кроме того, были выявлены несоответствия выходных и заданных параметров вентиляции (разброс дыхательного объема 10−50%). В итоге техника была признана непригодной для врачебной деятельности.

Новость
Что такое аппарат ИВЛ и зачем он нужен

В середине апреля фонд «Милосердие и порядок» опубликовал обращение депутата Аникеева к жителям Владимира (впоследствии было удалено с сайта организации), в котором единоросс заявил, что приобретенная техника была предназначена для использования в случае чрезвычайной ситуации, и выразил готовность приобрести дорогостоящие аппараты ИВЛ для жителей Владимирской области на сумму 50 млн руб.

В 2018 году Аникеев заработал 2,3 млрд руб.— больше всех депутатов Госдумы. Уголовное дело о сбыте недоброкачественных аппаратов ИВЛ в медучреждения Владимира в мае также было возбуждено в Костроме. Компании Андрея Герасимова с 2015 года заработали на госзакупках медтехники в Костромской области почти 2,5 млрд руб.

Александр Тихонов, Ярославль

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