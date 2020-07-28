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16:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Иван Сафронов не пошел на сделку со следствием

Бывший корреспондент «Ъ» и «Ведомостей» и действующий советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов отказался от сделки со следствием, сообщил его адвокат Иван Павлов. По его словам, следствие предлагало Сафронову раскрыть источники информации.

Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Это была высказанная вслух мысль о том, что следователь был бы счастлив, если бы Иван заключил соглашение. Он указал, что было бы условием, если бы он рассказал о своих источниках. Источники — это то, что интересует следователя. Но это оговорочка по Фрейду была, потому что следствие категорически отрицает какую-то связь обвинения с журналистской деятельностью Ивана, а здесь получается, интерес представляют источники его информированности», — сказал адвокат «МБХ-медиа».

Как уточнил ТАСС адвокат, следователь предлагал Сафронову сделку, в рамках которой тот должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет. «Это было озвучено еще 13 июля. Сафронов от этого предложения отказался», — добавил он.

Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). По версии ФСБ, журналист передавал чешским спецслужбам сведения, содержащие гостайну. Сафронов вину отрицает и связывает уголовное преследование со своей журналисткой деятельностью. В поддержку Ивана Сафронова выступили журналисты и крупные российские СМИ.

Вчера, 26 июля, у Ивана Сафронова заподозрили заражение коронавирусом и вернули его на карантин. Кремль рассчитывает на оказание арестованному медпомощи в случае подтверждения COVID-19.

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