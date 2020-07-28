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22:53 (мск), источник: Известия

В Ингушетии неизвестные расстреляли сотрудника Росгвардии

Трое неизвестных расстреляли в Ингушетии сотрудника Росгвардии и скрылись с места происшествия. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил источник «Известий».

По имеющейся информации, погибшим является старший лейтенант Микаил Алиев. Злоумышленники выстрелили в него несколько раз, когда он общался с девушкой в поле около дороги.

После полученных ранений гвардеец сел в автомобиль, проехал несколько метров и скончался. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ведут поиск неизвестных, открывших стрельбу. Девушка, которая была с Алиевым, дает показания.

Информацию о расстреле подтвердили также в территориальном управлении Росгвардии по Республике Ингушетия.

«В Сунженском районе Республики Ингушетия неподалеку от автодороги Р-217 “Кавказ” в легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

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