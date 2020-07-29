Представителей россиян наказали в Египте за отсутствие доказательств теракта на борту самолета А321

Теперь суд решил наказать истцов за то, что они не смогли предоставить отчет о ходе расследования, которое ведут следователи египетской госбезопасности. Последние до сих пор не признают сам факт теракта, а общаться с представителями родственников жертв отказываются.
О неожиданном повороте в ходе рассмотрения иска десятков семей россиян, погибших при взрыве А321 над Синайским полуостровом, «Ъ» сообщил их египетский адвокат Мохаммед ат-Тахер. По его словам, решение наказать истцов принял некоторое время назад Апелляционный суд Египта, который рассматривал жалобы представителей россиян на предыдущие решения суда Северного Каира.
Напомним, что, как сообщал «Ъ», именно туда были поданы иски от ряда семей погибших в авиакатастрофе лайнера «Когалымавиа» осенью 2015 года. Они требовали через суд компенсации по $3 млн за каждого от компании-перевозчика «Когалымавиа» и страховой компании «Ингосстрах».
Вторая серия исков была подана к Шерифу Исмаилу, премьер-министру Египта на момент крушения А321, и трем его подчиненным — главам МВД, министерств финансов и авиации, которые, по мнению истцов, в результате «халатности или оплошности» допустили пронос террористами бомбы на борт готовившегося к вылету из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург лайнера. Как считают заявители, чиновники также должны выплатить совместно $3 млн родным каждого погибшего.
Однако суд Египта, хоть и признал «незаконное вмешательство» в полет неких «третьих лиц», никак не связал прогремевший 31 октября 2015 года через 23 минуты после взлета взрыв и гибель 224 человек с действиями чиновников.
Тогда же суд Северного Каира, хоть и подтвердил свою юрисдикцию по рассмотрению исков в соответствии с Монреальской и Варшавской конвенциями о правилах воздушных перевозок, разбираться с ними не стал, сославшись на то, что якобы не доказан сам факт нахождения погибших на борту самолета, а также родственные и наследственные отношения между истцами и жертвами.
Эти решения были обжалованы в Апелляционном суде Египта, который объединил все требования в одно дело, что по большому счету облегчило работу представителей россиян. Но, по словам ат-Тахера, рассмотрение жалоб сильно затянулось, так как египетские суды, как и российские, долгое время фактически не работали из-за пандемии коронавируса.
Когда распространение COVID-19 приостановилось, слушания возобновились. И недавно суд преподнес представителям россиян неприятный сюрприз. «По иску к правительству Египта — дело № 4100 — на нас наложен штраф», — заявил адвокат, уточнив, что он эквивалентен $500.
«Причиной штрафа стало то, что мы не смогли представить подтверждающие доказательства о расследовании аварии», — пояснил адвокат, назвав саму эту причину «абсолютно сумасшедшей».
Он напомнил, что сейчас выяснением причин крушения А321 со стороны Египта занимается правительственное бюро расследований государственной безопасности («Мухабарат ад-Дауля»). «Оно отказывается предоставлять нам какую-либо информацию или документы даже на основании постановления суда», — сообщил юрист, отметив, что суд решил наказать представителей россиян, но не обязал бюро сотрудничать.
Российский представитель семей погибших Давид Кухалашвили заявил «Ъ», что этот процесс может войти в историю благодаря цинизму и неуважению ответчиков к памяти жертв трагедии. При этом его коллега Михаил Загайнов все же надеется на благоприятный исход разбирательства, напомнив, что после обращения семей жертв трагедии к президенту России они получили определенную поддержку в МИДе.
Сергей Сергеев