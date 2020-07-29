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16:49 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ задержала сторонников ИГ*, планировавших убийства силовиков

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали сторонников террористической группировки «Исламское государство"*, которые готовили атаки на силовиков.

Источник: РИА Новости

Это выходцы из Средней Азии. «Указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО (международной террористической организации. — Прим. ред.)», — рассказали в ФСБ. Операция проводилась совместно с МВД.

При обысках у задержанных нашли средства связи и банковские карты, «использовавшиеся в преступной деятельности».

Возбуждено уголовное дело о содействии террористам. Подозреваемых также проверяют на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан.

Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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