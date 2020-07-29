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21:04 (мск), источник: РБК

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главу «Российского авторского общества» (РАО) Сергея Федотова к пяти годам колонии общего режима. Остальные фигуранты дела получили условные сроки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

Федотов признан виновным в хищении 762 млн руб. Кроме него по делу проходили мать Федотова, его бывшая подчиненная Анжела Агейкина и бывший гендиректор ЗАО «Сервисно-эксплуатационной компании», которая управляла имуществом РАО, Светлана Темешева. Они получили условные сроки.

Прокурор запрашивал 5,5 года колонии для Федотова и 4,5 года для остальных фигурантов. Все они признали свою вину.

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Дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств и допроса свидетелей, поэтому суд не мог назначить максимальное наказание.

Как установило обвинение, в 2011 году Федотов создал организованную преступную группировку. За небольшую плату она приобретала у авторов непопулярных произведений права на их труды. Затем организация, занимающая мониторингом для РАО, создавала ложную статистику, по которой выходило, что эти произведения якобы многократно транслировались по телевидению, на радио и в общественных местах. Под видом авторских отчислений за трансляцию подконтрольным лицам незаконно переводились деньги.

В 2017 году Федотов уже был осужден за мошенничество в особо крупном размере, сумма ущерба составила около 300 млн руб. По версии обвинения, он совершал махинации с имуществом РАО.

Тогда Федотова приговорили к полутора годам колонии общего режима, в том же году экс-глава РАО вышел из колонии по УДО.

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