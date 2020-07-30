Число летальных случаев COVID-19 в США увеличилось до 150 тыс. человек

Всего число жертв составило 150 062. Наибольшее число погибших в штате Нью-Йорк — 32 658 человек, затем идут штат Нью-Джерси (15 798) и штат Калифорния (8 724). Кроме того, более 8,5 тыс. летальных случаев зафиксировано в штате Массачусетс, более 7,5 тыс. в Иллинойсе и более 7 тыс. в Пенсильвании.
Как пишет газета The New York Times за последнюю неделю в среднем сообщалось об 1 тыс. связанных с COVID-19 смертей в сутки. Это является худшим показателем с начала июня, когда число летальных исходов, казалось, уменьшалось. Теперь число ежедневных смертей растет в 23 штатах и Пуэрто-Рико.
В мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 16,7 млн заболевших, 9,7 млн выздоровевших и 661 тыс. летальных случаев. Как пишет «Газета.ру», в России за прошедший день выявили еще 5 475 случаев коронавируса. Всего коронавирус зафиксировали у 828 990 жителей России, выздоровели 620 333 пациента, скончались 13 673.
29 июля мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране заявил, что количество выявляемых случаев коронавируса в Москве с мая снизилось в 10 раз.
Несколько дней назад президент Российской академии наук Александр Сергеев спрогнозировал, что вакцины от коронавируса будет достаточно для проведения массовой вакцинации в 2021 году.
Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000−112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.