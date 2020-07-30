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01:20 (мск), источник: Известия

Число летальных случаев COVID-19 в США увеличилось до 150 тыс. человек

Более 150 тыс. человек с выявленным коронавирусом скончались в США с начала пандемии. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса в статистических данных на своем сайте.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:34 MSK, 30.07
Инфицировано828 990+5 475
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
16.0729.07
Скончалось13 673+169
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
16.0729.07
Выздоровело620 333+8 116
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
16.0729.07
Инфицировано16 852 522+245 319
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
16.0729.07
Скончалось662 738+5 052
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
16.0729.07
Выздоровело9 872 350+174 881
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
16.0729.07
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Источник: РИА "Новости"

Всего число жертв составило 150 062. Наибольшее число погибших в штате Нью-Йорк — 32 658 человек, затем идут штат Нью-Джерси (15 798) и штат Калифорния (8 724). Кроме того, более 8,5 тыс. летальных случаев зафиксировано в штате Массачусетс, более 7,5 тыс. в Иллинойсе и более 7 тыс. в Пенсильвании.

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Как пишет газета The New York Times за последнюю неделю в среднем сообщалось об 1 тыс. связанных с COVID-19 смертей в сутки. Это является худшим показателем с начала июня, когда число летальных исходов, казалось, уменьшалось. Теперь число ежедневных смертей растет в 23 штатах и ​​Пуэрто-Рико.

В мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 16,7 млн заболевших, 9,7 млн выздоровевших и 661 тыс. летальных случаев. Как пишет «Газета.ру», в России за прошедший день выявили еще 5 475 случаев коронавируса. Всего коронавирус зафиксировали у 828 990 жителей России, выздоровели 620 333 пациента, скончались 13 673.

29 июля мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране заявил, что количество выявляемых случаев коронавируса в Москве с мая снизилось в 10 раз.

Несколько дней назад президент Российской академии наук Александр Сергеев спрогнозировал, что вакцины от коронавируса будет достаточно для проведения массовой вакцинации в 2021 году.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000−112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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