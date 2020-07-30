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10:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке терактов

Против россиян, которые были задержаны в Белоруссии, возбуждено дело о подготовке терактов, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков.

Источник: Reuters

Накануне были задержаны 33 человека, якобы имеющих отношение к российской частной военной компании «ЧВК Вагнера».

Журналисты спросили, было ли возбуждено уголовное дело против россиян. На это Равков ответил утвердительно, и речь идет о «подготовке террористических актов». Он также сообщил, что сейчас россияне дают показания.

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