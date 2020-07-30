10:05 (мск), источник: Коммерсантъ
Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке терактов
Против россиян, которые были задержаны в Белоруссии, возбуждено дело о подготовке терактов, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков.
Накануне были задержаны 33 человека, якобы имеющих отношение к российской частной военной компании «ЧВК Вагнера».
Журналисты спросили, было ли возбуждено уголовное дело против россиян. На это Равков ответил утвердительно, и речь идет о «подготовке террористических актов». Он также сообщил, что сейчас россияне дают показания.