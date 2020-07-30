11:34 (мск), источник: Коммерсантъ
В братстве нашли террористов
Последователей
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет РФ (СКР) посчитал терактами покушение на главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его убийство, совершенные соответственно в январе и ноябре прошлого года. Двенадцати арестованным за эти преступления последователям ингушского религиозного деятеля
По данным «Ъ», создателем террористического сообщества и организатором обоих нападений на полицейского следствие считает бизнесмена из Ингушетии, владельца сети автозаправок и члена вирда последователей
По версии участников расследования, он возглавлял «боевое крыло» баталхаджинцев, а когда у членов братства появились претензии к Ибрагиму Эльджаркиеву, сформировал террористическую группировку специально для убийства полицейского. В нее, по версии следствия, вошли сын предполагаемого лидера Закри Полонкоев, его племянник Аслан Полонкоев и еще девять земляков и дальних родственников бизнесмена. Все они были задержаны в декабре прошлого года, этапированы в Москву и арестованы Басманным райсудом.
Предполагаемый убийца братьев Эльджаркиевых, 46-летний баталхаджинец из села Экажево Курейш Картоев, правда, избежал уголовного преследования. Он успел скрыться в Турции, поэтому был обвинен в преступлениях террористического характера заочно и объявлен в международный розыск.
Изначально баталхаджинцев обвиняли только в посягательстве на жизнь правоохранителя Эльджаркиева (ст. 317 УК РФ). Следствие полагало, что члены братства стали преследовать полицейского после убийства авторитетного члена своего вирда, правнука шейха
Учитывая, что всего через две недели после гибели религиозного деятеля в похожую засаду неподалеку от Назрани попал и Gelandewagen Ибрагима Эльджаркиева (сам он тогда не пострадал, но трое охранников полицейского получили тяжелые ранения, а один из них скончался), версия о кровной мести баталхаджинцев сначала стала доминирующей в расследовании. В СКР считали, что после неудавшегося покушения в Назрани Хасан Полонкоев и его подчиненные продолжили охоту на «кровника», 2 ноября прошлого года они все же выследили его в Москве и расстреляли вместе с братом, Абдулахмедом Эльджаркиевым, работавшим в столице врачом.
Однако в процессе полугодового разбирательства подход СКР к инкриминируемым «боевому крылу» баталхаджинцев преступлениям изменился. Сегодня следствие полагает, что назрановское покушение и московское двойное убийство не были местью.
Кроме того, планируя дерзкую и опасную для окружающих акцию устранения братьев Эльджаркиевых в Москве, боевики, как полагает сегодня следствие, рассчитывали запугать окружающих, вызвать «панику и страх среди населения» и у других силовиков. Так, во всяком случае, обозначил позицию следствия глава СКР Александр Бастрыкин в недавнем интервью «Российской газете».
По данным «Ъ», на днях всем 12 доступным для правоохранителей участникам «боевого крыла» баталхаджинцев были предъявлены соответствующие обвинения уже по террористическим статьям УК РФ.
Стоит отметить, что уже в этом месяце задержания и аресты членов вирда продолжились. В столичное СИЗО «Лефортово» по обвинению в хищении 17 млн руб. попал депутат парламента Ингушетии,
Между тем, как пояснил «Ъ» близкий к расследованию уголовного дела источник, включать правнуков
Следствие, как пояснил источник «Ъ», надеется, что обвиняемые по экономическим преступлениям помогут закрепить доказательную базу в отношении вероятных террористов в обмен на существенные преференции при назначении им наказания.
Пока, впрочем, по данным участвующих в деле защитников, ни один из арестованных на сотрудничество с СКР не согласился. Более того, все обвиняемые категорически отрицают свою причастность к инкриминируемым преступлениям.
Сергей Машкин