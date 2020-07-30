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13:45 (мск), источник: ТАСС

Что известно о задержании россиян на территории Белоруссии

Белорусское государственное агентство БелТА 29 июля сообщило о задержании на территории страны 33 россиян. По данным агентства, 32 человека являются представителями иностранной частной военной компании.

Что известно о задержании

По данным БелТА, группа из 32 человек прибыла в Минск в ночь на 25 июля, а 27 июля переехала в один из санаториев Минского района, где обратила на себя внимание «нехарактерным для российских туристов поведением» и одеждой в стиле милитари.

Еще один человек был задержан на юге Белоруссии.

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В чем подозревают россиян

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что задержанные в Минске россияне подозреваются в подготовке теракта. Возбуждено уголовное дело.

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные являются членами «частной военной компании Вагнера».

БелТА утверждает, что в правоохранительных органах агентству рассказали о получении информации о прибытии в Белоруссию в общей сложности более чем 200 «боевиков» для дестабилизации обстановки в период президентских выборов, которые состоятся в республике 9 августа.

Эту информацию подтвердил Равков. По его словам, предвыборные мероприятия будут проводиться «с повышенными мерами безопасности». Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие границ.

Он заявил о подготовке в России «неких группировок» «боевиков», которые якобы готовятся проникнуть на территорию республики.
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Реакция белорусской стороны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел срочное совещание с членами Совета безопасности страны. Он назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян. Глава государства поручил немедленно обратиться в соответствующие структуры РФ за разъяснениями.

Отдельное поручение президент также дал пресс-секретарю Наталье Эйсмонт. «Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как [президент РФ Владимир] Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно, не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», — сказал Лукашенко.

В ходе совещания госсекретарь Совбеза сообщил, что российская сторона не уведомляла Белоруссию о планах по транзиту через территорию республики членов «частной военной компании Вагнера».

По его словам, это не «переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси», так как «ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали».

Контакты по дипломатической линии

Посольство РФ в Белоруссии получило от МИД Белоруссии официальное уведомление о задержании россиян.

Встреча по этому делу во внешнеполитическом ведомстве республики состоялась 30 июля. МИД запросил у посла РФ Дмитрия Мезенцева разъяснения о целях прибытия и нахождения группы россиян на белорусской территории.

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