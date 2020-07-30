Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 30 июляДень дружбы, запуск Красноярской ГЭС, день рождения Арнольда Шварценеггера и другие памятные события, которые произошли 30 июля в разные годы
Фоторепортажи
50В Сети показали самые завораживающие пейзажи года
11Куда россияне смогут улететь 1 августа с одной пересадкой?
16:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Ефремову продлили домашний арест на полгода

Пресненский районный суд Москвы продлил домашний арест Михаила Ефремова на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд, сообщили в пресс-службе суда. Сегодня, 30 июля, проходят предварительные слушания по делу о смертельном ДТП с участием актера. Судебное заседание назначено на 5 августа.

Источник: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ранее адвокат артиста сообщил, что Михаил Ефремов не будет просить суд рассмотреть его дело в особом порядке. Адвокат добавил, что актер не признает свою вину. Показания относительно произошедшего Ефремов, вероятнее всего, будет давать в конце судебного разбирательства.

ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с небольшим грузовиком. В результате аварии водитель грузовика, курьер Сергей Захаров, умер в больнице. 20 июля прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Актер свою вину не признал.

В Москве начались предварительные слушания по делу Ефремова
Во время загрузки произошла ошибка.
17:13 (мск)© Ньюстюб
Все новости региона
 Что известно о 33 задержанных в Белоруссии россиянах
Популярного рэпера расчленила жена: подробности
Кремль впервые отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Врачи предупредили о риске повторного заражения коронавирусом
Роналду показал приобретенную за 6 млн евро яхту: фото
Что изменится в жизни россиян с первого августа
Выбраны лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
ФСИН назвала самую популярную книгу в колониях
Путин: экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском замалчивали
Gnezdo.ru
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Узнаете Веру? Сегодня ее не узнать (фото)
Hi-Tech
NASA запустило на Марс новый планетоход «Персеверанс» Он будет искать следы жизни на Красной планете
Горячие темы на Авто
Считаю, что идиотов, кто не хочет создавать полноценную семью и жениться, нужно кастрировать! 202
Про уважение к мужчинам и к женщинам 160
Очередная цветная революция? 153
Мне очень нравятся люди 85
Кино
Ведущая шоу на «России 1» уволилась ради переезда в Италию Елена Ландер оставляет работу на ТВ и готовится покинуть страну
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Толстовки получат статус школьной формы Предварительный национальный стандарт вступит в силу в ноябре
Леди
Старшая дочь Валерия Меладзе показала нового бойфренда У Инги, судя по всему, новый роман.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь