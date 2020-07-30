16:50 (мск), источник: Коммерсантъ
Ефремову продлили домашний арест на полгода
Пресненский районный суд Москвы продлил домашний арест Михаила Ефремова на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд, сообщили в
Ранее адвокат артиста сообщил, что Михаил Ефремов не будет просить суд рассмотреть его дело в особом порядке. Адвокат добавил, что актер не признает свою вину. Показания относительно произошедшего Ефремов, вероятнее всего, будет давать в конце судебного разбирательства.
ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с небольшим грузовиком. В результате аварии водитель грузовика, курьер Сергей Захаров, умер в больнице. 20 июля прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Актер свою вину не признал.