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22:13 (мск), источник: Коммерсантъ

За депутатские поправки платили автомобилями

В Санкт-Петербурге задержан парламентарий от «Единой России» Роман Коваль.

Источник: AP 2020

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и СКР задержали депутата законодательного собрания от «Единой России» Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина. Их подозревают в получении взятки и посредничестве в ее передаче при выделении средств из бюджета в рамках распределения «депутатской поправки» — процедуры, когда парламентарии ежегодно могут предлагать свои поправки к бюджету города. Два года назад по схожему делу была осуждена депутат ЗакСа от «Единой России» Светлана Нестерова, которая в рамках все той же поправки добилась субсидирования дружественных организаций.

Уголовные дела в отношении депутата Коваля и его помощника Гришина возбудили в Главном следственном управлении СКР. Следователи подозревают парламентария в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а его помощника — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Оперативники службы экономической безопасности ФСБ провели обыски на рабочем месте и дома у депутата. Помощник парламентария Андрей Гришин был задержан непосредственно при получении взятки.

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По версии следствия, с 2018 по 2020 год Роман Коваль получил от некоего предпринимателя взятку в виде денег и имущества на общую сумму более 15 млн руб. Имуществом оказался автомобиль Audi Q7. Его рыночная стоимость начинается с 6 млн руб. Согласно декларации депутата, за 2019 год он заработал чуть больше 2,2 млн руб. и не имел в собственности ни одного автомобиля. Доход его жены за тот же период составил 54 тыс. руб.

Часть суммы взятки депутат якобы получал лично, а часть — через своего помощника. Размер взятки составлял 20% от суммы, выделенной бюджетным учреждениям. Деньги, уверены в ГСУ СКР, Роман Коваль получал за «правильное» распределение «депутатской поправки». Такой феномен в Санкт-Петербурге появился и существует со времен, когда главой города был Анатолий Собчак. Ежегодно депутатам разрешается перераспределить примерно 1,5−2% бюджета. Поправка подается от имени бюджетно-финансового комитета ЗакСа, из-за чего нельзя отследить, кто и на что выделяет деньги.

Изначально такая система называлась резервным фондом депутатов. Предполагалось, что деньги будут тратиться парламентариями на неотложные нужды своих округов.

В конце 1990-х годов, когда Бюджетный кодекс РФ запретил законодательным органам власти иметь резервные фонды, одну пятидесятую бюджета стали распределять коллективной «депутатской поправкой», которую формирует бюджетно-финансовый комитет (БФК) ЗакСа.

В других российских городах такого явления, как «депутатская поправка», не существует в принципе.

Депутат ЗакСа от «Яблока» Борис Вишневский объяснял, что в 1996 году за право распоряжаться 2% бюджета парламентарии позволили мэру Анатолию Собчаку перенести выборы главы города на месяц раньше.

За последние годы предпринималось несколько попыток сделать процесс перераспределения средств городского бюджета публичным — в конце декабря 2015 года парламент Петербурга принял в первом чтении законопроект, который должен был отменить практику коллективной «депутатской поправки», но его дальнейшее рассмотрение постоянно откладывалось.

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В 2014 году спикер ЗакСа Вячеслав Макаров публично пообещал сделать корректировку открытой. После этого поправки в бюджет стали вносить от имени фракций, а по журналистскому запросу в законодательном собрании могли предоставить их поименную детализацию, однако в 2017 году вновь вернулась практика анонимности.

В 2017 году антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл» в Санкт-Петербурге сообщал, что депутат ЗакСа Роман Коваль в рамках «депутатской поправки» выделял деньги на закупку двумя школами Санкт-Петербурга формы движения «Юнармия» на общую сумму в 574 тыс. руб.

В частности, Центр образования № 167 планировал получить полные комплекты обмундирования на 25 человек (куртки, брюки, летние и зимние берцы, сумки, аптечки, значки и футболки) за 486 тыс. руб. В Комитете по образованию Санкт-Петербурга тогда сообщали, что школы имеют право финансировать такие расходы за счет средств бюджета города согласно закону «О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге». По их мнению, финансирование «патриотического воспитания» реализуется по государственной программе Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге на 2015−2020 годы».

Роман Коваль был избран депутатом в сентябре 2016 года, до этого он был депутатом МО «Сосновая поляна».

С конца 1990-х более десяти лет служил в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а в 2016 году в звании подполковника полиции был переведен в Санкт-Петербургский университет МВД России на должность заместителя начальника учебно-научного комплекса. Награжден несколькими медалями, в том числе «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» I степени.

В ЗакСе господин Коваль был заместителем председателя комиссии по экологии и природопользованию.

В декабре прошлого года он занимался проблемой с транспортировкой «урановых хвостов» из Германии, путь которых пролегал через Санкт-Петербург и вызывал беспокойство местных жителей. Тем не менее во время заседания комиссии по экологии Роман Коваль, судя по публикациям в СМИ, не был заинтересован в обдумывании новых вариантов транспортировки «урановых хвостов». Во время заседания депутат господин Коваль подчеркивал, что обедненный гексафторид урана не относится к радиоактивным отходам и является ценным сырьем, в том числе для производства топлива для атомных электростанций.

Депутат также известен тем, что в 2017 году активно выступал против строительства мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе в Петербурге.

Тогда компания бизнесмена Александра Ебралидзе «Анабасис» получила территорию на Волхонском шоссе под строительство нового мусороперерабатывающего завода. Сумма инвестиций оценивалась в 4,5 млрд руб., но местные жители выступили против строительства, опасаясь, что мусор будут сжигать, хотя инвестор обещал, что его будут сортировать и перерабатывать. В итоге в начале 2018 года правительство Петербурга отменило свое постановление о строительстве мусороперерабатывающего завода, утверждая, что проект был отменен по заявлению самого инвестора.

Это не первое уголовное дело в Санкт-Петербурге, связанное с распределением «депутатской поправки».

В 2018 году Красногвардейский районный суд города приговорил к пяти годам колонии и штрафу в размере 6,1 млн руб. бывшего депутата ЗакСа от «Единой России» Светлану Нестерову. Суд установил, что при формировании «депутатской поправки» она действовала в интересах двух местных НКО — «Эдельвейс» и «Солнечный ветер», занимавшихся в Красногвардейском районе, где находился ее избирательный округ, организацией досуга пожилых людей. В 2013—2014 годах обе НКО получили из бюджета Санкт-Петербурга около 30 млн руб., из которых Светлане Нестеровой через ее помощниц было передано 4,8 млн руб. Своей вины экс-парламентарий не признала, а месяц назад добилась условно-досрочного освобождения.

Марина Царева, Санкт-Петербург

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