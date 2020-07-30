22:13 (мск), источник: Коммерсантъ
За депутатские поправки платили автомобилями
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Уголовные дела в отношении депутата Коваля и его помощника Гришина возбудили в Главном следственном управлении СКР. Следователи подозревают парламентария в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а его помощника — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Оперативники службы экономической безопасности ФСБ провели обыски на рабочем месте и дома у депутата. Помощник парламентария Андрей Гришин был задержан непосредственно при получении взятки.
По версии следствия, с 2018 по 2020 год Роман Коваль получил от некоего предпринимателя взятку в виде денег и имущества на общую сумму более 15 млн руб. Имуществом оказался автомобиль Audi Q7. Его рыночная стоимость начинается с 6 млн руб. Согласно декларации депутата, за 2019 год он заработал чуть больше 2,2 млн руб. и не имел в собственности ни одного автомобиля. Доход его жены за тот же период составил 54 тыс. руб.
Часть суммы взятки депутат якобы получал лично, а часть — через своего помощника. Размер взятки составлял 20% от суммы, выделенной бюджетным учреждениям. Деньги, уверены в ГСУ СКР, Роман Коваль получал за «правильное» распределение «депутатской поправки». Такой феномен в
В конце 1990-х годов, когда Бюджетный кодекс РФ запретил законодательным органам власти иметь резервные фонды, одну пятидесятую бюджета стали распределять коллективной «депутатской поправкой», которую формирует
В других российских городах такого явления, как «депутатская поправка», не существует в принципе.
За последние годы предпринималось несколько попыток сделать процесс перераспределения средств городского бюджета публичным — в конце декабря 2015 года парламент Петербурга принял в первом чтении законопроект, который должен был отменить практику коллективной «депутатской поправки», но его дальнейшее рассмотрение постоянно откладывалось.
В 2014 году спикер ЗакСа Вячеслав Макаров публично пообещал сделать корректировку открытой. После этого поправки в бюджет стали вносить от имени фракций, а по журналистскому запросу в законодательном собрании могли предоставить их поименную детализацию, однако в 2017 году вновь вернулась практика анонимности.
В 2017 году антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл» в
В частности, Центр образования № 167 планировал получить полные комплекты обмундирования на 25 человек (куртки, брюки, летние и зимние берцы, сумки, аптечки, значки и футболки) за 486 тыс. руб. В Комитете по образованию
С конца 1990-х более десяти лет служил в ГУ МВД России по
В декабре прошлого года он занимался проблемой с транспортировкой «урановых хвостов» из Германии, путь которых пролегал через
Депутат также известен тем, что в 2017 году активно выступал против строительства мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе в Петербурге.
Тогда компания бизнесмена Александра Ебралидзе «Анабасис» получила территорию на Волхонском шоссе под строительство нового мусороперерабатывающего завода. Сумма инвестиций оценивалась в 4,5 млрд руб., но местные жители выступили против строительства, опасаясь, что мусор будут сжигать, хотя инвестор обещал, что его будут сортировать и перерабатывать. В итоге в начале 2018 года правительство Петербурга отменило свое постановление о строительстве мусороперерабатывающего завода, утверждая, что проект был отменен по заявлению самого инвестора.
В 2018 году Красногвардейский районный суд города приговорил к пяти годам колонии и штрафу в размере 6,1 млн руб. бывшего депутата ЗакСа от «Единой России» Светлану Нестерову. Суд установил, что при формировании «депутатской поправки» она действовала в интересах двух местных НКО — «Эдельвейс» и «Солнечный ветер», занимавшихся в Красногвардейском районе, где находился ее избирательный округ, организацией досуга пожилых людей. В 2013—2014 годах обе НКО получили из бюджета
Марина Царева,