Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Социально-дистанцированные танцы в масках Есть в Нью-Йорке единственное место, в котором по вечерам зажигательно танцуют
Фоторепортажи
12Выбран лучший снимок картошки
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
07:39 (мск), источник: Daily Storm

Восемь человек погибли в ДТП с маршруткой в Крыму

В Крыму при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек, еще семь пострадали, сообщили в экстренных службах региона. По предварительным данным, водитель маршрутки уснул за рулем и врезался в стоящий КамАЗ.

«По предварительной информации, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter двигался из Белогорска в Симферополь, столкнулся со стоящим “КамАЗом” с прицепом. На борту было 15 человек, из них восемь погибли. [В автобусе] были двое детей, они не пострадали», — сообщили в МЧС региона (цитата по ТАСС).

По словам представителя экстренных служб, авария произошла в 06:40 по местному времени, микроавтобус выполнял рейс по маршруту. Всех пострадавших госпитализировали. На место происшествия направлены более 30 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что водитель микроавтобуса занимался частным извозом, транспорт зарегистрирован на него. По данным собеседника агентства, водитель был трезв, но мог уснуть за рулем.

 Леонид Кравчук: Мы не хотим, чтобы после решения Зеленского на Украине начался внутренний конфликт
Я очень вас прошу ...
МИД РФ выдвинул требование Минску в связи с задержанием россиян
Россиянам разрешили представляться гоблинами при переписи
Панарин рассказал о срыве свадьбы с дочерью Знарка в Италии
Польшу заинтересовали разбирательства по «Северному потоку-2»
В Китае ограничили доступ к торговле золотом и драгметаллами
В Минске прошел митинг в поддержку соперницы Лукашенко
Здоровье
35-летняя женщина едва не погибла из-за невылеченного зуба Британка Ребекка Далтон едва не умерла, не долечив зуб мудрости.
Hi-Tech
Xiaomi Mi Band 5 представили в России. Без NFC Продажи начнутся в августе
Горячие темы на Авто
Очередная цветная революция? 161
Про уважение к мужчинам и к женщинам 160
Мне очень нравятся люди 107
Люди будущего 73
Кино
Ведущая шоу на «России 1» уволилась ради переезда в Италию Елена Ландер оставляет работу на ТВ и готовится покинуть страну
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Россиян ждет "черный" август: что будет с рублем и сбережениями
Эмчеэсовец во главе. Кобзев доказал, что область может жить без пожаров
Вернемся в норму. Погода обещает не жарить
Популярные темы на «Детях»
Невероятные приключения Фроши в Уфе. Встреча сестер и немного интриги. 502
Сегодня 15 лет брака. Муж подарил посудомоечную машину. Эх....... 188
Имя для дочки 187
10 000 в августе . 156
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь