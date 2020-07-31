Восемь человек погибли в ДТП с маршруткой в Крыму

«По предварительной информации, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter двигался из Белогорска в Симферополь, столкнулся со стоящим “КамАЗом” с прицепом. На борту было 15 человек, из них восемь погибли. [В автобусе] были двое детей, они не пострадали», — сообщили в МЧС региона (цитата по ТАСС).
По словам представителя экстренных служб, авария произошла в 06:40 по местному времени, микроавтобус выполнял рейс по маршруту. Всех пострадавших госпитализировали. На место происшествия направлены более 30 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.
«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что водитель микроавтобуса занимался частным извозом, транспорт зарегистрирован на него. По данным собеседника агентства, водитель был трезв, но мог уснуть за рулем.