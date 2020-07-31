10:53 (мск), источник: ТАСС
Столкновение маршрутки с «КамАЗом» в Крыму. Главное
В результате аварии погибли девять человек.
Микроавтобус
Авария, по данным МЧС, произошла около 05:15 мск на трассе «Таврида» у города Белогорск. Автобус, по предварительным данным, следовал из Краснодара в Севастополь.
По данным ГУ МЧС, пострадали 10 человек. В региональном отделении министерства сообщали о семи доставленных в больницы Белогорска и Симферополя. Один из пострадавших в коме.
Среди пострадавших есть беременная. Ее состояние оценивается как средней тяжести.
В результате аварии в больницу попали два ребенка, сообщили местные власти. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.
Возбуждены два уголовных дела: о нарушении ПДД и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Минтранс региона заявил, что водитель, предположительно, работал нелегально. У местных властей пока нет информации о том, был ли это официальный перевозчик.
Региональная прокуратура проверит исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения.
Движение транспорта в Белогорском районе на автодороге «Таврида» не нарушено. Медики и санитарная авиация больниц Краснодарского края готовы отправиться в Крым для оказания помощи.