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10:53 (мск), источник: ТАСС

Столкновение маршрутки с «КамАЗом» в Крыму. Главное

В результате аварии погибли девять человек.

Источник: ГУ МЧС по республике Крым

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший в Симферополь, столкнулся со стоящим «КамАЗом» с прицепом. В результате ДТП есть жертвы.

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Авария, по данным МЧС, произошла около 05:15 мск на трассе «Таврида» у города Белогорск. Автобус, по предварительным данным, следовал из Краснодара в Севастополь.

Девять человек погибли в результате аварии. Среди них девушка 2003 г. р. Всего в маршрутке было 15 человек, в том числе двое детей.

По данным ГУ МЧС, пострадали 10 человек. В региональном отделении министерства сообщали о семи доставленных в больницы Белогорска и Симферополя. Один из пострадавших в коме.

Среди пострадавших есть беременная. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

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В результате аварии в больницу попали два ребенка, сообщили местные власти. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.

В региональном МВД считают, что водитель мог уснуть за рулем.

Возбуждены два уголовных дела: о нарушении ПДД и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Минтранс региона заявил, что водитель, предположительно, работал нелегально. У местных властей пока нет информации о том, был ли это официальный перевозчик.

Региональная прокуратура проверит исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения.

Движение транспорта в Белогорском районе на автодороге «Таврида» не нарушено. Медики и санитарная авиация больниц Краснодарского края готовы отправиться в Крым для оказания помощи.

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