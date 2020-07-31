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15:17 (мск), источник: Секрет Фирмы

У российского генерала конфискуют 121 млн рублей. У него нашли золотые слитки и иконы

Генпрокуратура потребовала конфисковать имущество на 121 млн рублей у генерала таможни Александра Кизлыка. В ходе проверки у него нашли золотые слитки, редкие иконы и люксовые часы.

Источник: РИА "Новости"

Прокуроры обнаружили солидную разницу между доходами и расходами Кизлыка. Единственными его заработками были зарплата и преподавательская деятельность. Супруга генерала долгое время не работала. В 2001—2019 годах пара заработала 34,7 млн рублей, при этом стоимость обнаруженного имущества достигла 121 млн рублей.

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У генерала ФТС нашли золотые слитки и коллекцию часов

У Кизлыка нашли наличные на 89 млн рублей, два золотых и один серебряный слитки, ювелирные изделия, люксовые часы и ручки, а также иконы, имеющие историческую ценность. Происхождение денег и имущества генерал объяснить не смог, сообщалось ранее.

Иск о конфискации имущества Кизлыка рассмотрит Мещанский суд Москвы. В декабре генералу предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что Кизлык помогал избежать уголовной ответственности причастным к контрабанде валюты. Один из эпизодов связан с женой посла России в Кении Дмитрия Максимычева.

Вместе с Кизлыком, на тот момент главой управления таможенных расследований, арестовали его заместителя Алексея Серебро. Еще два фигуранта дела — представители таможен аэропортов Домодедово и Внуково Юрий Черкашин и Константин Мишин.

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