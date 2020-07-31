У российского генерала конфискуют 121 млн рублей. У него нашли золотые слитки и иконы

Прокуроры обнаружили солидную разницу между доходами и расходами Кизлыка. Единственными его заработками были зарплата и преподавательская деятельность. Супруга генерала долгое время не работала. В 2001—2019 годах пара заработала 34,7 млн рублей, при этом стоимость обнаруженного имущества достигла 121 млн рублей.
У Кизлыка нашли наличные на 89 млн рублей, два золотых и один серебряный слитки, ювелирные изделия, люксовые часы и ручки, а также иконы, имеющие историческую ценность. Происхождение денег и имущества генерал объяснить не смог, сообщалось ранее.
Иск о конфискации имущества Кизлыка рассмотрит Мещанский суд Москвы. В декабре генералу предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что Кизлык помогал избежать уголовной ответственности причастным к контрабанде валюты. Один из эпизодов связан с женой посла России в Кении Дмитрия Максимычева.
Вместе с Кизлыком, на тот момент главой управления таможенных расследований, арестовали его заместителя Алексея Серебро. Еще два фигуранта дела — представители таможен аэропортов Домодедово и Внуково Юрий Черкашин и Константин Мишин.