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19:11 (мск), источник: ТАСС

Больше, чем в другие месяцы. В июле коронавирусом заразились около 7 млн человек в мире

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Около 7 млн человек заразились коронавирусом в июле — больше, чем в любой другой месяц с начала пандемии. В относительном выражении прирост составил 68% против 64% месяцем ранее, следует из подсчетов ТАСС.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:35 MSK, 31.07
Инфицировано839 981+5 482
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
18.0731.07
Скончалось13 963+161
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
18.0731.07
Выздоровело638 410+8 755
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
18.0731.07
Инфицировано17 334 539+250 093
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
18.0731.07
Скончалось674 038+5 788
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
18.0731.07
Выздоровело10 179 718+183 372
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
18.0731.07
Идёт загрузка
Источник: Reuters

Распространение коронавируса ускоряется: в июне было зарегистрировано 4,2 млн случаев, в мае — 2,8 млн, в апреле — только 2,2 млн. Всего в мире заразились уже около 17,3 млн человек.

За месяц на планете зафиксировали 168 тыс. летальных исходов из-за нового заболевания — на 38 тыс. больше, чем в июне.

В относительном выражении рост остался на уровне 33%. Всего с начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли около 673 тыс. человек.

Тем не менее ее летальность снижается — к концу июля показатель опустился на 0,9 п. п., до 3,9%. Это условная цифра, окончательную можно будет определить только после завершения пандемии.

Число выздоровевших за месяц возросло примерно на 4,4 млн, или 78%. Всего уже вылечились более 10,1 млн человек, или 58,6% всех инфицированных.

География пандемии с начала лета практически не изменилась — эпицентр остался в Северной и Южной Америке, растет заболеваемость на юге Азии и Африки.

Новые вспышки регистрируют в ряде стран Европы, пережившей эпидемию весной. Самая острая ситуация складывается в Испании, где в сутки выявляют столько же инфицированных, сколько в конце апреля.

Первая пятерка

Заболеваемость в США после небольшого спада в мае резко пошла вверх — в стране каждый день подтверждают в среднем 65 тыс. случаев заражения. Это в 1,5−2 раза превышает пиковые значения апреля. В июле число заразившихся увеличилось на 67%, до 4,5 млн. Из-за ухудшения обстановки почти в половине штатов ужесточили требования к соблюдению профилактических мер — теперь маски необходимо носить даже в здании Конгресса.

В Бразилии, занимающей второе место в мире по числу инфицированных, заболеваемость в июле тоже резко начала расти. В среднем там выявляют 55 тыс. заразившихся в сутки, а 29 июля зарегистрировали сразу 70,9 тыс. Общее количество подтвержденных случаев за месяц возросло на 74%, до 2,6 млн.

Несмотря на это, бразильские власти на этой неделе отменили запрет на въезд для иностранцев, прибывающих авиарейсами.

Ухудшилась ситуация и в Индии, занимающей третьей место. В июле здесь ежедневно подтверждали вдвое больше случаев, чем в июне, — в среднем около 45 тыс. Всего в стране обнаружили коронавирус у 1,6 млн человек, рост за месяц составил 1 млн. Однако власти страны считают, что ситуация находится под контролем, так как доля уже выздоровевших быстро растет и составляет уже около 65%. Общенациональный режим строгой изоляции в Индии отменен.

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Южно-Африканская Республика в конце июня занимала тринадцатое место в мире по числу инфицированных, а теперь — уже пятое. За месяц здесь заразились примерно 331 тыс. человек, в относительном выражении прирост составил 319%.

Иначе выглядит картина в России, которая за это время опустилась на четвертую позицию (около 840 тыс. случаев заражения). С конца прошлого месяца заразились чуть более 192 тыс. россиян, но заболеваемость снижается — уже 12 дней подряд в стране выявляют менее 6 тыс. случаев в сутки. В июле прирост составил менее 30%, а недельный показатель уменьшился до 5%.

Скачки в Латинской Америке

Ситуация в июле ухудшилась в ряде стран Латинской Америки. В их числе Мексика, где число подтвержденных случаев за месяц увеличилось на 75%, до 416 тыс. По этому показателю она поднялась с десятого на шестое место в мире (в Америке — третье). В начале недели в Мексики зарегистрировали максимальный суточный прирост — 8,4 тыс. инфицированных.

Колумбия, в конце июня не входившая в первую двадцатку по числу заразившихся, за месяц поднялась на двенадцатое место. Всего здесь выявили около 276 тыс. инфицированных, из них 200 тыс. — за это время. Власти решили продлить общенациональный карантин до конца августа.

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С середины июля заболеваемость вновь растет в Перу. Число случаев заражения там за месяц увеличилось на 37%, до 400 тыс. В Чили (354 тыс.), напротив, эпидемия идет на спад: в сутки в республике выявляют около 2 тыс. новых случаев, как в начале мая, а прирост за месяц составил 27%.

Обострение в Европе

Обстановка ухудшилась сразу в нескольких странах Европы, которые в начале июля открыли границы.

Это прежде всего Испания (285 тыс. инфицированных), где 27 июля подтвердили более 6,3 тыс. случаев заражения — в последний раз такой прирост фиксировали еще в середине апреля. Повсеместно граждане обязаны носить маски в общественных местах, в том числе и на улицах, в некоторых регионах закрылись ночные заведения, а людям не рекомендуют без крайней необходимости выходить из дома.

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В Германии (почти 210 тыс.) в день выявляют примерно 800 заразившихся — в полтора раза больше, чем месяц назад. Недельный прирост при этом увеличился до 2,2% — для страны это уровень конца мая. Власти решили обязательно тестировать на коронавирус всех прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, а маски и социальная дистанция обязательны во всех общественных учреждениях.

Во Франции (более 186,5 тыс. случаев заражения) заболеваемость растет с начала месяца. В сутки здесь регистрируют почти вдвое больше инфицированных, чем в первых числах июля, — около 1,3 тыс., а показатель недельного прироста поднялся до 4%. Местные жители обязаны везде носить маски.

В Италии (247 тыс.) режим чрезвычайной ситуации продлили до октября, но серьезных вспышек инфекции не наблюдается, несмотря на курортный сезон. Здесь выявляют около 250−300 новых случаев в день, а за неделю число заразившихся увеличилось всего на 0,7% — это один из самых низких показателей в Европе. Правда, накануне количество подтвержденных случаев стало максимальным с 5 июня — 386.

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