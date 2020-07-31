22:56 (мск), источник: Life.ru
Суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, устроившему теракт на Бостонском марафоне
Теперь дело будет передано в нижестоящую инстанцию.
Апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, устроившему взрыв на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом сообщает Reuters.
Дело передано в нижестоящую инстанцию для проведения нового процесса.
Напомним, в результате взрыва, устроенного Джохаром Царнаевым и его старшим братом Тамерланом на Бостонском марафоне в апреле 2013 года, погибло три человека и пострадало более 280. Позже террорист принёс извинения.
Ранее сообщалось, что в США возобновили смертную казнь для преступников, осуждённых на федеральном уровне.