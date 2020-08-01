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08:03 (мск), источник: Life.ru

Взявший в заложники полицейского житель Полтавы ликвидирован

Полиция ликвидировала жителя Полтавы Романа Скрипника, который 23 июля захватил в заложники сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщили заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и Нацполиция.

Скрипника обнаружили 1 августа на окраине села Опошня Зеньковского района в ходе спецоперации «Гром». Он вновь взял в заложники нашедшего его полицейского, угрожая тому гранатой.

Террорист был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД точным выстрелом.

— У заложника было три секунды для того, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим, — написал Геращенко.

Он уточнил, что у преступника была возможность сдаться полиции и сесть в тюрьму, однако он выбрал другой путь.

Напомним, инцидент произошёл во время задержания у здания админсуда в Полтаве. Преступник угрожал взорвать гранату, после чего захватил в заложники полицейского. Затем на его место вызвался начальник местного уголовного розыска. По требованию злоумышленника ему предоставили автомобиль, и он успел выехать из города, а затем сбежал в лес.

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