Названа вероятная причина смерти четырех человек на алтайской турбазе

«Следователи провели осмотр, в том числе тел потерпевших. Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено», — пояснила она.
Сейчас следователи-криминалисты вместе со специалистами Роспотребнадзора собирают пробы воды и воздуха. Назначены судебные экспертизы, которые, среди прочего, помогут установить точную причину смерти.
Тела четырех человек обнаружили на турбазе «Глобус» накануне днем. Это семья из четырех человек: 57-летний мужчина, его 43-летняя жена и дети 11 и 16 лет. Они приехали в село Ая из Барнаула. Владельцы турбазы обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.
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