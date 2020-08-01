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11:46 (мск), источник: РИА Новости

Названа вероятная причина смерти четырех человек на алтайской турбазе

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Следователи считают отравление приоритетной версией смерти четырех человек на турбазе в Алтайском крае. Об этом сообщила старший помощник руководителя краевого главка Следственного комитета Людмила Рязанцева.

Источник: РИА Новости

«Следователи провели осмотр, в том числе тел потерпевших. Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено», — пояснила она.

Сейчас следователи-криминалисты вместе со специалистами Роспотребнадзора собирают пробы воды и воздуха. Назначены судебные экспертизы, которые, среди прочего, помогут установить точную причину смерти.

Тела четырех человек обнаружили на турбазе «Глобус» накануне днем. Это семья из четырех человек: 57-летний мужчина, его 43-летняя жена и дети 11 и 16 лет. Они приехали в село Ая из Барнаула. Владельцы турбазы обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.

Следователи осматривают место гибели семьи на турбазе в Алтайском крае
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12:28 (мск)© Ньюстюб
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