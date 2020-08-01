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18:59 (мск), источник: RTVi

В Берлине 17 тысяч человек вышли на акцию против коронавирусных ограничений

В Берлине прошла многотысячная акция протеста против коронавирусных ограничений. Об этом 1 августа пишет Spiegel. По оценке полиции, в демонстрации приняли участие около 17 тысячи человек. Их главным требованием была отмена карантинных ограничений, которые власти ввели для борьбы с пандемией. Протестующие считают, что это нарушает их права.

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Источник: AP 2020

Представители полиции отметили, что во время митинга почти никто не соблюдал социальную дистанцию. Надевать маски демонстранты тоже отказались. Во время шествия они скандировали лозунги «Корона — ложная тревога», «Мы вторая волна» и «Конец пандемии! — День свободы!» (отсылка к пропагандистскому фильму 1935 года «День свободы! — Наш вермахт!»).

У себя в твиттере полиция Берлина сообщила, что в отношении организатора акции завели уголовное дело за несоблюдение гигиенических норм и коронавирусных ограничений.

Сопредседатель Социал-демократической партии Заския Эскен назвала протестующих безответственными «ковидиотами». «Они ставят под угрозу не только наше здоровье, но и наши успехи в борьбе с пандемией», — написала Эскен.

По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в Германии заразились больше 210 тысяч человек. По числу зараженных Германия занимает четвертое место среди стран Европы после Испании, Италии и Франции. Жертвами инфекции там стали 9 154 человек.

 В Берлине 17 тысяч человек вышли на акцию против коронавирусных ограничений
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