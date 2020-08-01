В Берлине 17 тысяч человек вышли на акцию против коронавирусных ограничений

Представители полиции отметили, что во время митинга почти никто не соблюдал социальную дистанцию. Надевать маски демонстранты тоже отказались. Во время шествия они скандировали лозунги «Корона — ложная тревога», «Мы вторая волна» и «Конец пандемии! — День свободы!» (отсылка к пропагандистскому фильму 1935 года «День свободы! — Наш вермахт!»).
У себя в твиттере полиция Берлина сообщила, что в отношении организатора акции завели уголовное дело за несоблюдение гигиенических норм и коронавирусных ограничений.
Сопредседатель Социал-демократической партии Заския Эскен назвала протестующих безответственными «ковидиотами». «Они ставят под угрозу не только наше здоровье, но и наши успехи в борьбе с пандемией», — написала Эскен.
По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в Германии заразились больше 210 тысяч человек. По числу зараженных Германия занимает четвертое место среди стран Европы после Испании, Италии и Франции. Жертвами инфекции там стали 9 154 человек.