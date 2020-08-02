Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 2 августаДень ВДВ, завершение строительства Беломорканала и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
20Независимый вид: почему борцы за свободу оказались в пустыне
12Выбран лучший снимок картошки
00:36 (мск), источник: РИА Новости

В Коми сошли с рельсов одиннадцать вагонов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Одиннадцать вагонов с углем в субботу вечером сошли с рельсов на железнодорожной станции Иоссер в Коми, погибших и пострадавших нет, сообщает республиканское управление МЧС РФ.

Источник: РИА Новости

«Сегодня … на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошел сход 11 вагонов грузового поезда с углем. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении. Уточняется, что на месте происшествия ведутся восстановительные работы.

Как сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД), сход вагонов не создал угрозы экологии.

«К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Микунь и Сосногорск. В связи с происшествием предполагается незначительная задержка двух пассажирских поездов: № 42 «Москва — Воркута», № 306 «Сыктывкар — Усинск», — информирует СЖД.

 'Авианосцы против такого не устоят': что испытывает Россия
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Задержанных в Белоруссии россиян арестовали
Два космических туриста полетят на МКС в конце 2021 года
В ВОЗ заявили, что пандемия COVID-19 продлится еще очень долго
В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая
Гидрометцентр прогнозирует опасную погоду в ряде регионов России
Сколько стоит отдых в Абхазии и чем там можно заняться
В Берлине 17 тысяч человек вышли на акцию против карантина
Gnezdo.ru
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Узнаете Веру? Сегодня ее не узнать (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Зачем покупают заблокированные iPhone И почему они могут стоить довольно дорого?
Авто
Колеса ретровейва: культовые машины 1980-х годов 1980-е годы прошлого века несколько лет назад вновь оказались на пике моды. Важная часть этой ностальгической культуры — автомобили. Авто Mail.ru расскажет о культовых машинах 80-х годов, оставивших заметный след в масс-культуре
Кино
Мороз сменила имидж ради новой роли: первые фото в образе Актриса снимается в многосерийной психологической драме «Медиатор»
Новости партнеров
Россияне первыми в мире получат средство от вируса
«Единая Россия» будет помогать гражданам столько, сколько нужно
Будет и дальше гореть? В сентябре все не закончится
Их стало меньше на 65
Gnezdo.ru
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Не забыли эту актрису? А вот какая она сегодня
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Миледи из «Трех мушкетеров»: не узнать (фото)
Леди
58-летний Игорь Бутман закрутил роман с 26-летней журналисткой У джазмена новая любовь.
Новости партнеров
Ветеран о Навальном: фашисты засылали нам таких в отряды
Правильные слова президента: финансирование «социалки» увеличат в разы
72-летняя Ротару без фотошопа: в Сеть попали редкие фото певицы
Будет только лучше. Специалистов научат тушить городские леса
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь