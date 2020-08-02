В Коми сошли с рельсов одиннадцать вагонов

«Сегодня … на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошел сход 11 вагонов грузового поезда с углем. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении. Уточняется, что на месте происшествия ведутся восстановительные работы.
Как сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД), сход вагонов не создал угрозы экологии.
«К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Микунь и Сосногорск. В связи с происшествием предполагается незначительная задержка двух пассажирских поездов: № 42 «Москва — Воркута», № 306 «Сыктывкар — Усинск», — информирует СЖД.