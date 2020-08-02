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08:25 (мск), источник: ТАСС

Умер актер Уилфорд Бримли, сыгравший в фильме «Нечто»

ТАСС, 2 августа. Американский актер Уилфорд Бримли, исполнивший роль доктора Блэра в фильме «Нечто» (The Thing, 1982), умер в субботу на 86-м году жизни в штате Юта. Об этом со ссылкой на представителя артиста и источники сообщил портал TMZ.

Источник: AP 2020

По его данным, Бримли находился в больничном отделении интенсивной терапии и проходил процедуру диализа. Информация о причинах смерти не приводится. Представитель артиста при этом рассказал порталу, что Бримли ушел из жизни, находясь дома. Отмечается, что у актера в 1979 году был диагностирован сахарный диабет.

Бримли родился в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта) 27 сентября 1934 года. Популярность ему принесла роль Теда Спиндлера в фильме «Китайский синдром» (The China Syndrome, 1979). Актер также снялся в картине «Без злого умысла» (Absence of Malice, 1981), в экранизации одноименного романа американского писателя Джона Ирвинга «Отель Нью-Хэмпшир» (The Hotel New Hampshire, 1984), фантастическом фильме «Кокон» (Cocoon, 1985), получившем «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, и многих других кинолентах.

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