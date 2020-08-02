Умер актер Уилфорд Бримли, сыгравший в фильме «Нечто»

По его данным, Бримли находился в больничном отделении интенсивной терапии и проходил процедуру диализа. Информация о причинах смерти не приводится. Представитель артиста при этом рассказал порталу, что Бримли ушел из жизни, находясь дома. Отмечается, что у актера в 1979 году был диагностирован сахарный диабет.
Бримли родился в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта) 27 сентября 1934 года. Популярность ему принесла роль Теда Спиндлера в фильме «Китайский синдром» (The China Syndrome, 1979). Актер также снялся в картине «Без злого умысла» (Absence of Malice, 1981), в экранизации одноименного романа американского писателя Джона Ирвинга «Отель Нью-Хэмпшир» (The Hotel New Hampshire, 1984), фантастическом фильме «Кокон» (Cocoon, 1985), получившем «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, и многих других кинолентах.